Círio no Rio fortalece fé em Maria

No começo do mês que antecede ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em outubro, os devotos da santa no Rio de Janeiro vivenciam desde domingo (5) a renovação da fé na padroeira mediante peregrinação da Imagem Peregrina na capital carioca. O Círio do Rio de Janeiro prosseguirá até o dia 8, quando, então, ocorrerá o reencontro da imagem da Rainha da Amazônia com a do Cristo Redentor, justamente no Dia de Nossa Senhora de Nazaré, após dez anos de intervalo. Nesta segunda-feira (6), a programação teve continuidade na Ilha de Paquetá e na Cidade do Rio de Janeiro e foi intensa com momentos marcantes para os fiéis em geral. Em 2020, por conta do cenário da pandemia, a visita não ocorreu.

Há pouco quando retornou de Paquetá para a Cidade do Rio de Janeiro, o padre Francisco Cavalcante, destacou à Reportagem de O Liberal, que "essa programação aqui, no Rio de Janeiro, demonstra a força do povo de Deus em sua expressão de fé; a devoção aqui é forte em Nossa Senhora de Nazaré, algo que emociona, como se vê na intensidade e júbilo com que as pessoas participam do evento".

Acerca do encontro das imagens de Nossa Senhora de Nazaré e do Cristo Redentor, padre Francisco afirmou: "Estamos todos ansiosos por este momento histórico. São duas expressões muito fortes. O Cristo Redentor é Jesus que abraça a Humanidade, e a Imagem Peregrina é Maria que é Mãe a nos conduzir a seu Filho; esse encontro significa a nossa caminhada a Jesus por intermédio de Maria".

O encontro no Cristo Redentor tem patrocínio do Instituto Cultural Vale e celebra o Dia de Nossa Senhora de Nazaré, comemorado no dia 8, quando foi realizado o primeiro Círio, em 1793. Somente em 1901 o bispo Dom Francisco determinou que o Círio fosse celebrado no segundo domingo de outubro.

Integrantes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) participam do Círio do Rio de Janeiro, à frente o diretor-coordenador Albano Martins. Quatro membros da Guarda de Nazaré integram a comitiva paraense na capital carioca. São eles: Ronaldo Vasconcelos; Walter Tavares, Glelson Souza e Márcio Ricardo Trindade. "Do universo de 2 mil guardas de Nazaré estamos nós quatro aqui no Rio acompanhando a Imagem Peregrina de nossa Mãe é um privilégio. E olha que a gente observa que a fé e a devoção vão além do povo do Pará, porque aqui, o carioca é muito devoto e se emociona com a passagem da imagem pela rua", afirmou Márcio Ricardo.

No Rio

Nesta segunda-feira (6), a programação religiosa da Imagem Peregrina de Nazaré começou com a saída para Paquetá (Estação das Barcas-Praça XV), por volta das 9 horas. Às 10 horas, houve uma carreata em Paquetá, e, às 11h30, celebração de missa na Paróquia Senhor Bom Jesus do Monte. Por volta das 15 horas, deu-se o retorno da Imagem Peregrina ao Rio. No começo da noite de hoje (6), será celebrada missa na Capela de Nossa Senhora Montserrat (Vargem Grande).

Para esta terça-feira (7), a programação envolverá missa com a Legião de Maria na Catedral (Centro) às 10 horas. Às 14h30, será celebrada missa no Seminário Arquidiocesano de São José, e, às 17h, será realizada uma carreata até a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Anchieta). Às 19h, será celebrada missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Anchieta).

Na quarta-feira (8), às 10h, será celebrada missa no Santuário asílica de São Sebastião (Tijuca); às 13h30, Momentos com os Amigos da Rádio na Catedral (Centro); às 15h, será realizado o Terço da Misericórdia na Catedral de São Sebastião. Às 17h30, Oração e Bênção no Santuário Cristo Redentor; às 18h, será realizada Live no Santuário Cristo Redentor com Fafá de Belém.

Esta é a 12ª edição do Círio de Nazaré na cidade do Rio de Janeiro, trazido ao Rio pelo Cardeal Arcebispo dom Orani João Tempesta, em 19 de abril de 2009. Dom Orani, no período de 2004 a 2009, foi arcebispo de Belém do Pará.