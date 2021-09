Círio de Nossa Senhora do Socorro é encerrado em Salinas com homenagens dos fiéis

Nesta quinta-feira (9), foi encerrado o Círio de Nossa Senhora do Socorro, em Salinópolis, nordeste paraense. A festa da fé foi encerrada com a subida da imagem da Santa ao Glória após passar 11 dias no altar do Senhor da Igreja Matriz do município.

A devoção dos fiéis pôde ser vista em cada mão estendida e nas lágrimas derramadas em cada gesto de fé e homenagens a Nossa Senhora do Socorro.