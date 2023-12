Círio de Augusto Corrêa: 30 mil devotos renderão homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, no domingo (3)

Cerca de 30 mil devotos deverão participar do 65º Círio de Nossa Senhora de Nazaré no município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, neste domingo (3). Com o tema “Quanta honra, a Mãe do meu Senhor vir me visitar", a romaria será antecedida por uma alvorada de fogos e sairá pelas ruas da cidade sairá às 7h30 do Centro de Nazaré, após a Santa Missa, às 6h30 a ser concelebrada pelos padres Rômulo Tadeu e José Maeldo.

A peregrinação tradicional dos fiéis junto à imagem da santa padroeira é promovida pela Paróquia São Miguel Arcanjo. Durante o percurso do Círio, muitos fiéis nas casas saúdam a santa com altares, imagens, balões e outros itens festivos na frente das casas, além das orações em louvor e agradecimento por graças alcançadas.

Atrativos

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Augusto Corrêa reúne uma série de atrativos, como, por exemplo, o manto que reveste a imagem da santa. Este ano, o manto foi doado pelo devoto Júlio Reis e confeccionado pela estilista Nathan Santos. Esse ícone da festividade traz a simbologia do amor de Nossa Senhora de Nazaré expressa em um tecido branco, rebordado com flores em tons de rosas com pérolas e pedrarias.

A festividade começou no dia 5 de novembro, mediante o envio das imagens peregrinas aos bairros, ação essa que se estendeu até a última quarta-feira (29). Já a peregrinação da imagem aos órgãos públicos do município começou em 27 de novembro e prosseguem até esta sexta-feira (1º).

Segundo o professor Branco Gomes, um dos organizadores da festividade, as homenagens à padroeira do município contaram com várias romarias prévias, como a Cicloromaria e a Motoromaria pelas principais ruas de Augusto Corrêa; a Motoromaria; a Romaria da Juventude; o Círio das Crianças, o Círio Fluvial, “culminando com a Grande Procissão que encherá as ruas de nossa cidade com orações, emoção e muita fé”, destaca o professor.

Apresentações e eventos

Como parte da tradição cultural do município, a Festividade de Nossa Senhora de Nazaré em Augusto Corrêa terá as noites festivas do Círio. Nessas noites, o público vai conferir apresentações musicais e, em particular, a exibição do Coro da Igreja, envolvendo músicos da terra.

Outra atração na festividade será a realização da Corrida do Círio. O encerramento da programação, com o transcurso do Recírio, ocorrerá no dia 10 deste mês de dezembro.