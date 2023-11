Nova Diretoria da Festa de Nazaré 2024 será empossada dia 7 de dezembro

A nova organização da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) de 2024 tomará posse no dia 7 de dezembro, às 18h, na Basílica Santuário. Antes disso, nesta terça-feira (28), a DFN responsável pela organização do Círio 2023 será dissolvida e terá uma cerimônia reservada aos membros acontecerá na Capela Bom Pastor, com a realização de uma missa.

VEJA MAIS

Salame, coordenador do Círio deste ano, foi nomeado para liderar a organização do Círio 2024, para um mandato de mais um ano, pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira.

No dia 7 de dezembro, a cerimônia incluirá uma missa na Basílica Santuário, seguida pela posse na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré. Neste evento, serão anunciadas mudanças nas oito diretorias executivas. A escolha da equipe que guiará a organização do Círio 2024, a 232ª edição da maior festa de fé do povo paraense, será feita pelo diretor-coordenador em conjunto com o Presidente da Diretoria, padre Francisco Assis. Após a posse, a nova diretoria iniciará a elaboração da agenda oficial do Círio 2024 e a concepção do plano de trabalho para a festividade.

A DFN, composta por 34 casais de diversas profissões, sendo cinco beneméritos, e liderada pelos padres barnabitas em colaboração com a Arquidiocese de Belém desempenha um papel crucial na organização do Círio de Nazaré. Os membros da DFN têm mandatos específicos de um ano, com exceções para os beneméritos que têm mandato vitalício, coordenador atual que tem mandato de dois anos, e coordenador anterior que também tem dois anos de permanência após seu mandato.

Além disso, a DFN é composta por oito diretorias executivas e três comissões, divididas em evangelização, procissões, decoração, administrativo-financeira, arraial e arrecadação, eventos, marketing e engenharia e patrimônio. Alguns dos diretores das ainda participam de outras comissões, sendo elas: comissão interna de gestão financeira (COGEFI), comissão interna de novos projetos (COINP) e comissão interna de acolhida (CIA).

Os beneméritos são escolhidos entre diretores que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços à festividade. Em 2023, Jorge Xerfan assumiu como benemérito em substituição a Arnaldo Pinheiro, que era o membro mais antigo do quadro. Xerfan coordenou o Círio nos anos de 2014 e 2015. “Ingressei na Diretoria de eventos, em 2008. Já passei também pela diretoria administrativa, como secretário, jurídica, e hoje estou como responsável pela diretoria de evangelização”, conta.