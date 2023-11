Em Ananindeua, Nossa Senhora das graças também é exaltada com Círio

Centenas de devotos celebraram, na manhã deste domingo (26), o Círio das Graças 2023, no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). As homenagens à Nossa Senhora das Graças, da padroeira da cidade, iniciaram com uma missa na paróquia Santa Maria Mãe de Deus, às 7h, presidida pelo pároco padre Francisco Alves de Lima. Uma hora e meia depois, a Imagem Peregrina foi colocada na berlinda e saiu rumo à igreja Santuário, em um percurso de aproximadamente 2,2 km.

A concentração de pessoas dentro e fora da paróquia já demonstrava que a festividade seria bastante prestigiada, assim como nos últimos anos. Moradora de São Domingos do Capim, no nordeste do Pará, Fátima Silva, 62 anos, veio para Ananindeua com objetivo de prestigiar o Círio das Graças deste ano. “Sou de Ananindeua, mas atualmente estou morando em São Domingos do Capim. Para mim é uma alegria poder participar dessa grande festa daqui de Ananindeua. Cheguei no início da missa, estou aqui desde cedo, e acompanhar ativamente tudo que está acontecendo aqui hoje é uma honra para mim”, comentou a devota.

Residente no bairro Ananindeua Centro, Randal Aguiar, 62 anos, também acordou cedo para poder acompanhar o cortejo. “É uma emoção que não dá nem para descrever porque nem todo tempo tem esse momento, então só temos que agradecer e não pedir, agradecer por superar as dificuldades, principalmente da época da pandemia, e agradecer pelos tempos bons que estamos vivenciando”, disse o morador do bairro.

Enquanto a berlinda de Nossa Senhora das Graças seguia na avenida Cláudio Saunders, acompanhada pelos fiéis, promesseiros, membros da igreja, acompanhada por agentes dos órgãos públicos que faziam a segurança dos participantes do traslado, moradores em frente às suas residências rogavam em homenagem à sua padroeira. Várias casas e prédios de instituições ligadas à prefeitura estavam enfeitadas com balões, flores, réplicas de todos os tamanhos da Santa e da berlindas, além de outras ornamentações.

Durante o trajeto, o padre Chicão, que é pároco reitor do Santuário das Graças de Ananindeua, comentou sobre as celebrações da 80ª edição do Círio das 2023, que tem como tema “Santuário das graças, dos milagres e da esperança”, em alusão à elevação de paróquia para a categoria Santuário. “Queremos renovar nossa fé em Jesus, nossa gratidão pelo dom de Maria, sua mãe e nossa mãe.Que Maria possa abençoar todo povo de Ananindeua e todo povo paraense. E viva Nossa das Graças da Medalha Milagrosa!”.

Às 10h30, o cortejo chegou à igreja Santuário e foi homenageada pela orquestra da Guarda Municipal de Ananindeua. Na igreja, uma missa foi presidida pelo padre Chicão. De acordo com a diretoria da festividade, a alteração de datas do Círio das Graças ocorreu por conta do Jubileu 2023 da Igreja Católica. Com a mudança, a celebração foi realizada um dia antes do Dia Nossa Senhora das Graças, comemorado em 27 de novembro.

Celebrações vão até dia 3

Nesta segunda-feira (27), Dia de Nossa Senhora das Graças, a missa solene ocorrerá às 19h, sendo presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Segundo a Arquidiocese de Belém, as celebrações continuam com a Romaria da Juventude no sábado, 2 de dezembro, às 15h, e o Círio das Crianças, no domingo (3), às 7h, seguido pelo encerramento da festividade à noite.

Tradição



A união dos fiéis em veneração à Nossa Senhora das Graças faz parte da memória e da história dos moradores de Ananindeua. O primeiro Círio se deu no ano de 1943. A festividade está intimamente ligada à fundação do município. Em 2022, os devotos puderam voltar às ruas após anos de pandemia do coronavírus.