Fiéis percorrem as ruas de Icoaraci para celebrar os 71 anos do Círio de Nossa Senhora das Graças

O Círio de Nossa Senhora das Graças, no Distrito de Icoaraci, chega a 71 anos de tradição, neste domingo (26). Os fiéis participaram de uma missa celebrada pelo pároco Maurício Henrique, às 8h, na igreja de São Sebastião, na orla de Icoaraci. Em seguida, seguiram em procissão em direção ao Santuário de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. A festividade segue durante 15 dias com uma vasta programação, incluindo Círio das Crianças e Recírio.

O padre Maurício Henrique atua pela primeira vez como pároco do Santuário de São João Batista e Nossa Senhora das Graças e explica que o tema do Círio deste ano “Maria cheia de graça ensina-nos a viver como escolhidos” trata sobre a vocação de cada um, a vocação é corresponder ao senhor, é dizer sim à graça, é viver em prol dos irmãos para o serviço e amor à humanidade.

"Nossa senhora das Graças é nossa intercessora, nossa mãe. As graças vêm por intermédio dela, pois como o anjo Gabriel disse: ela é a cheia de graça e sendo a plena da graça divina partilha conosco”, explica o pároco.

Dona Odília Salma, 80 anos, é moradora do distrito de Icoaraci e devota de Nossa Senhora das Graças. Todos os anos ela monta um altar em frente a sua residência para aguardar a passagem de Nossa Senhora. Dona Odília diz que é uma pessoa feliz e que só tem a agradecer pela vida que tem.

"Venho de uma família católica e sempre fui devota de Nossa Senhora e sempre morei em Icoaraci. Aqui está minha felicidade, sou uma pessoa feliz, tenho 80 anos e estou com saúde. Eu peço que nos livre das situações ruins da vida como essas guerras que não acabam nunca”, comenta a devota.

Terezinha Gaia dos Santos, 58, também é moradora de Icoaraci e foi acompanhar a procissão de Nossa Senhora das Graças. Ela diz que já alcançou muitas promessas. “Nossa Senhora é uma santa de muitas graças, já alcancei muitos pedidos”, diz a devota.

Programação

A partir deste domingo (26) até dia 11 de dezembro os fiéis vão viver o quinzenário que inclui adoração ao santíssimo sacramento sempre às 18h30, santa missa às 19h, o arraial em torno do Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Venda de comidas típicas, atrações culturais. No próximo domingo (3) terá o círio das crianças. No dia 9 de dezembro a caminhada da juventude, dia 10 a cicloromaria e dia 11 o Recírio com Dom Raimundo Possidônio, Bispo de Bragança e filho da Paróquia Santuário.

Tradição

São 71 anos de tradição e devoção a partir do ocorrido na Conselheiro Furtado, na casa da dona Zenóbia, em que um quadro chorou e a partir disso a devoção começou ao redor do quadro. Essa devoção foi levada para Icoaraci, onde originou- se o Círio de Nossa Senhora das Graças. A festa conta com 14 diretorias que se organizam desde o mês de janeiro para a realização das festividades.