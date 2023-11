Ananindeua e Icoaraci celebram Círio de Nossa Senhora das Graças neste domingo (26)

Neste domingo (26), o município de Ananindeua e o distrito de Icoaraci celebram seus respectivos círios de Nossa Senhora das Graças nos santuários dedicados à Santa. Neste ano, com a elevação das duas paróquias à categoria Santuário Arquidiocesano, as tradicionais festividades serão realizadas pela primeira vez no mesmo período e com o Círio das Graças no quarto domingo de novembro.

Em Ananindeua, a 80ª edição do Círio de Nossa Senhora das Graças, com o tema “Santuário das Graças, dos Milagres e da Esperança”, contará com uma missa que marca a saída da procissão, presidida pelo pároco padre Francisco Alves de Lima, às 7h, na paróquia Santa Maria Mãe de Deus, localizada na avenida Cláudio Saunders, no bairro do Maguari. Já o traslado está marcado para começar uma hora depois, às 8h, e seguirá em direção ao Santuário de Nossa Senhora das Graças.

A alteração de datas do Círio de Ananindeua ocorreu por conta do Jubileu 2023 da Igreja Católica. Com a mudança, a celebração será realizada um dia antes do Dia Nossa Senhora das Graças, comemorado em 27 de novembro (Pascom N. Sra. das Graças)

“As expectativas são as melhores possíveis! Neste ano, nós estamos festejando o 80º Círio aqui do Santuário de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. É referência para toda a região episcopal menino Deus. E trata-se da padroeira de Ananindeua, portanto, o nosso santuário passa a ser uma referência aqui no nosso município, e é nesse sentido que a gente tem uma expectativa muito boa com uma participação maior de fiéis, uma vez que a gente está envolvendo todas essas regionais, e buscamos cada vez mais fazer uma interação com todas as nossas paróquias”, comentou Vicente Medeiros, diretor-geral da festividade.

VEJA MAIS

Vicente disse também que no último domingo, dia 19 de novembro, foi realizada a Romaria Rodoviária, envolvendo toda a região São Vicente de Paula, buscando interação com todas as paróquias que estão localizadas na área da Cidade Nova.

Com percurso de aproximadamente 2,2 km, o cortejo sairá da paróquia Santa Maria Mãe de Deus, pela avenida Cláudio Sanders e BR-316 (contrafluxo), em direção ao Santuário Nossa Senhora das Graças. “Ressalto que estamos saindo daqui do Santuário, no domingo, dia 26, por volta de 7h, em direção à paróquia Santa Maria Mãe de Deus, na estrada do Maguari. Contamos com a presença de todos, que possam estar conosco, caminhando nessa grande festa de evangelização, e aí, nesse sentido, buscaremos cada vez mais caminhar em prol de uma evangelização muito sólida, muito firme, sempre dentro daquilo que o nosso Senhor espera que estejamos fazendo em prol de Maria”, destacou Vicente Medeiros.

Segundo a diretoria da festividade, a alteração de datas do Círio de Ananindeua ocorreu por conta do Jubileu 2023 da Igreja Católica. Com a mudança, a celebração será realizada um dia antes do Dia Nossa Senhora das Graças, comemorado em 27 de novembro. Nesta 80ª edição, o tema da festividade é “Santuário das graças, dos milagres e da esperança”, em alusão à elevação de paróquia para a categoria Santuário concedida à igreja Nossa Senhora das Graças.

Festividade vai até dia 3 de dezembro

Na segunda-feira (27), Dia de Nossa Senhora das Graças, a missa solene ocorrerá às 19h, sendo presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Segundo a Arquidiocese de Belém, as celebrações continuam com a Romaria da Juventude no sábado, 2 de dezembro, às 15h, e o Círio das Crianças, no domingo (3), às 7h, seguido pelo encerramento da festividade à noite.

Círio de Icoaraci

O Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, localizado na praça Pio XII, em Icoaraci, celebra a 71ª edição do Círio de Nossa Senhora das Graças neste ano com o tema “Maria, cheia de graça, ensina-nos a viver como escolhidos”. Neste domingo (26), às 7h, será realizada a missa que antecede o traslado em frente à Igreja de São Sebastião, na Orla de Icoaraci, presidida pelo Dom Raimundo Possidônio, bispo coadjutor de Bragança.

Após a missa, a procissão do Círio seguirá o seguinte trajeto: Igreja de São Sebastião, rua Siqueira Mendes, rua Dr. Lopo de Castro, rua Manoel Barata, travessa dos Berredos, rua Coronel Juvêncio, Sarmento, rua Dr. Lopo de Castro, rua Padre Júlio Maria até o Santuário de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Na chegada, a santa missa será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Próximos Círios

3 DE DEZEMBRO

Santa Bárbara do Pará

Círio de Santa Bárbara

Paróquia Santa Bárbara

1° domingo de dezembro

Outeiro

70° Círio de Nossa Senhora da Conceição

Paróquia Imaculada Conceição

1° domingo de dezembro

Benfica

64° Círio de Nossa Senhora da Conceição

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

1° domingo de dezembro

Mosqueiro

115° Círio de Nossa Senhora da Conceição

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

1° domingo de dezembro

10 DE DEZEMBRO

Mosqueiro

138° Círio de Nossa Senhora do Ó

Paróquia Nossa Senhora do Ó

2° domingo de dezembro

25 DE DEZEMBRO

Marituba

67° Círio do Menino Deus

Paróquia Menino Deus

Santa Bárbara

Círio do Menino Jesus

Área Missionária Menino Jesus