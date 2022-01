Cinco comportas são abertas na Usina de Tucuruí para manter o reservatório em faixa segura

A Eletronorte realizou, na manhã de segunda-feira (3), a abertura de cinco comportas (10 a 14) da calha central do vertedouro da Usina Hidrelétrica Tucuruí. A manobra foi realizada, por volta das 9h40, pela equipe técnica do Centro de Operação da Geração Hidráulica. A abertura do vertedouro é efetuada para manter o reservatório da usina numa faixa operacional segura, sem afetar de forma brusca os moradores de jusante. A jusante significa no sentido da foz de um curso d’água, rio abaixo.

Gerente do Centro de Operação da Geração Hidráulica, Wanderley Santos explicou que a manobra é necessária para dar vazão à água do rio Tocantins e estabilizar o nível do lago, para evitar que as águas ultrapassem a cota máxima de 74 metros. Todo o processo segue os protocolos da Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e é essencial para que haja o mínimo de impacto para as comunidades ribeirinhas.

Com as comportas abertas, 1.220 metros cúbicos de água por segundo estão passando pelo vertedouro e a manobra abriu em um metro cada uma das cinco comportas, de um total de 23. O nível do reservatório hoje está em 68,66 metros.

Wanderley acrescentou que, agora, a expectativa é controlar o máximo possível a vazão do rio Tocantins, já que o volume de chuvas nas regiões acima de Tucuruí está atípico, o que causa impacto no nível do lago e consequentemente no nível a jusante. “É preciso que as comunidades e as autoridades saibam que muita chuva ainda vai atingir a região a montante e essa combinação força a gente a abrir o vertedouro bem antes do tempo costumeiro, em fevereiro ou março. Contudo, estamos trabalhando para causar o menor impacto possível”, enfatiza o gerente.

Ainda segundo a Eletronorte, todos os anos a manobra é feita visando a segurança e a manutenção do nível do reservatório. A antecipação na abertura do vertedouro ocorre em razão da quantidade de chuva atípica para esta época do ano nas cabeceiras dos rios Tocantins e Araguaia. As 23 comportas que formam o vertedouro da Hidrelétrica Tucuruí estarão totalmente abertas nas próximas semanas, conforme o monitoramento do nível do reservatório e, devido ao volume das chuvas, não há previsão de quando a Eletronorte fará o fechamento das comportas.