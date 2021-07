Cidade de Viseu comemora 126 anos com programação cultural e esportiva

No próximo dia 6, Viseu completa 126 anos. Os festejos para celebrar a data já começaram nesta quinta-feira (1º), com o tema “Viseu, Encanto da Minha Vida". A programação inclui atividades culturais e esportivas. As inscrições para alguns desses eventos já estão abertas, na sede da Secretaria Municipal de Esportes.

O secretário municipal de Cultura, Adenilton Monteiro da Costa, afirma que esse período é muito esperado pela população local. “É um momento de celebração, no qual todos os moradores se alegram pelo orgulho de serem cidadãos viseuenses. Então a prefeitura faz questão de preparar esses dias de festa e alegria pelo aniversário do município”, ressalta.

Entre as atividades esportivas estão o café trilha pelo Rio da Morte, torneios de travinha, basquete, vôlei de rua, dama, dominó, xadrez, tênis de mesa, pipa, levantamento de peso, bilhar, competição de jiu-jitsu, corrida de rabeta, pesca esportiva, caiaque, zumba, ciclismo urbano pela orla, natação e a final do torneio de futsal

Dentre as atividades culturais que começam nesta sexta (2), haverá concursos de poesia, redação e pintura, exposição de fotografia, exposição histórica da memória e identidade locais, exposição de Bumba Meu Boi, apresentações de capoeira, dança e teatro, e o 1º Concurso Gastronômico Sabores da Terra. As atividades serão realizadas na praça da Matriz, salão paroquial, ginásio Jarbas Passarinho, mirante da cidade e espaço Aldir Blanc.

No sábado, dia 3, será realizada a Noite Gospel, com culto em Ação de Graças e apresentações das bandas locais “Louvor e Adore”, “Unção e Louvor”, “Kairós” e “Acordes Celestes”. Pela manhã, será inaugurado o Estádio Municipal Romano de Carvalho Luz, com um amistoso entre a seleção viseuense máster e a seleção paraense máster.

O domingo inicia com a corrida de ciclismo feminino, com café da manhã às ciclistas, no trapiche municipal. Em seguida, as competidoras darão início à primeira edição da prova. No final da tarde, acontecerá a 1ª. Feira Municipal de Artesanato, no Mirante Dom Carlos. À noite, haverá a Noite Católica, com missão em Ação de Graças na Igreja Matriz. Em seguida, terá apresentações dos grupos locais ”Yeshuá”, “Boi Radiante da Fé”, “GTAC”, “Quadrilha Explosão da Fé” e Show da Banda “Som e Luz”, no espaço Aldir Blanc.

Começando a semana, a segunda (5) tem uma corrida de ciclismo “Curupaiti, Viseu 48 anos de História”, o desfile Garota Viseu, show dos DJs Ricardo Mix e Paulo Calado e o tradicional "Parabéns pra Viseu", à meia-noite.

Na terça-feira, dia próprio do aniversário, haverá a inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental “João Fernandes Ribeiro dos Santos”, na localidade de Biteua. Depois terá um arrastão do Boi Brilho Acadêmico pelas ruas da cidade e um passeio ciclístico em homenagem à menina Ravyla Dagila, assassinada recentemente, saindo da orla da cidade.

Encerrando as festividades, haverá uma homenagem com mil balões brancos, em reverência às vítimas da covid-19 e apresentação de um painel dedicado à memória de Ravyla Dagila Sousa Costa.

Para o prefeito Isaías Neto, é importante valorizar as tradições e a história do município, inclusive por meio do esporte e da cultura. “Essa programação foi elaborada com todo carinho para que nossa população possa participar e confraternizar nessa data marcante para todos nós. Mas tudo foi preparado dentro das normas de segurança e prevenção necessárias para o momento atual que estamos atravessando”, disse.