VÍDEO: cidade da Colômbia chama atenção por semelhança com o Pará

A cidade de Santa Marta, na Colômbia, tem chamado a atenção de brasileiros por apresentar semelhanças com a cultura do Pará. Nas últimas semanas, relatos publicados nas redes sociais viralizaram ao destacar pontos em comum, principalmente nas festas, na música e em elementos típicos da cultura popular.

A repercussão começou após a cantora Layse compartilhar vídeos e imagens de sua viagem pelo Caribe colombiano. Durante a passagem por Santa Marta, ela afirmou ter se surpreendido com a proximidade cultural entre a cidade e o estado paraense.

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Em um dos vídeos, que ganhou destaque nas redes sociais, a artista comentou sobre a experiência.

“Por que Caribe colombiano se parece tanto com Pará? Essa afirmação de que o Pará é o estado mais caribenho do Brasil, a gente já tem. Mas estar e presenciar a cultura caribenha é um cenário tão próximo da gente e faz com que isso se torne um ambiente realmente muito acolhedor”, disse.

Entre os pontos destacados por Layse estão as chamadas “carretinhas de som”, estruturas móveis e coloridas que lembram, em menor escala, as aparelhagens populares no Pará. Segundo ela, esses equipamentos são usados em festas de rua e bares, com potência sonora elevada e forte presença de DJs.

Cidade da Colômbia viraliza por semelhança com o Pará; veja (Reprodução/Instagram)

A cantora também relatou ter encontrado um bar com características semelhantes ao Palácio dos Bares. Outro aspecto citado foi o estilo musical predominante.

De acordo com Layse, em Santa Marta são comuns ritmos como a salsa, com músicas antigas e letras românticas, o que, segundo ela, se aproxima do repertório tocado em festas paraenses. Ela ainda observou que, assim como no Pará, as músicas são frequentemente interrompidas por intervenções dos DJs.

“Isso me fez parar para pensar que o Pará se comporta como um país latino-caribenho. Acho que às vezes até mais do que como um estado brasileiro”, afirmou.

Influenciador confirma semelhança após visitar cidade

O relato da cantora influenciou o roteiro do influenciador digital e mochileiro Flávio Santos, que já visitou cerca de 60 países. Após assistir ao vídeo, ele decidiu incluir Santa Marta em sua viagem pela Colômbia.

Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que a experiência confirmou as semelhanças apontadas anteriormente.

Centro de Santa Marta, Colômbia. (Christian Heeb/Laif/Reprodução)

“Eu tive a sorte de assistir esse vídeo maravilhoso da Layse e, antes de passar por Santa Marta, isso foi determinante para o meu roteiro nessa cidade caribenha que se assemelha tanto à cultura paraense”, disse.

Durante a estadia, Flávio relatou que observou a presença constante de DJs em bares e espaços públicos, além das carretinhas de som mencionadas pela cantora. Segundo ele, esses equipamentos animam festas e encontros, inclusive durante transmissões de jogos de futebol.

O influenciador também destacou a diversidade musical, afirmando ter encontrado estilos semelhantes aos tocados no Pará, incluindo o chamado “rock doido”. Ele ainda relatou ter visto faixas de divulgação de festas que lembram a estética das aparelhagens paraenses.