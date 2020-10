Chips auxiliam estudantes da rede pública que se preparam para o Enem

O desafio de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020), que será aplicado no começo do ano que vem, tem sido um desafio para muitos estudantes da rede pública estadual de ensino por conta da pandemia da Covid-19, especialmente para aqueles que não dispoem de internet móvel ou fixa. Mas uma ferramenta vem se mostrando essencial nesse processo: o chip de acesso a conteúdos na internet. Distribuído pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o componente garante inclusão digital aos estudantes de baixa renda.

"Eu conto com wi-fi, mas quando não tenho acesso por ele uso o chip”, diz o estudante Leonardo Morais, 18 anos, que fará o Enem pela primeira vez, focado no curso de Ciências da Computação. Ele conta que, muitas vezes, durante os deslocamentos de ônibus, ativa o chip para acessar os conteúdos online.

Por meio do ensino remoto, Leonardo Moraes, assim como outros alunos da rede pública, podem ter acesso a áudios, vídeos e apostilas sobre os conteúdos do Enem, além de atividades avaliativas (Ivan Duarte / O Liberal)

Aluno da Escola Estadual Cornélio de Barros, no bairro da Marambaia, Leonardo relata que no começo da pandemia não ficou muito preocupado com a situação das aulas pois imaginava que, no máximo, em dois meses, tudo já estaria de volta ao normal. Mas ao cabo de quatro meses sem aulas ele se deu conta de que as coisas seriam bem mais complicadas.

Este mês ele passou a ter acesso ao chip distribuído pela Seduc, que garante acesso à internet. “Tem sido um ano difícil, ainda mais para quem é do 3º ano e vai fazer prova do Enem. O ritmo de estudos é intenso, e, com a pandemia, as dificuldades dobraram. Mas, a gente está na luta”, reitera.

Com a suspensão da aulas na rede estadual desde o começo da pandemia, Leonardo, assim como centenas de outros estudantes, ficou sem contato direto com os professores para tirar dúvidas. Por meio do ensino remoto, os alunos contam com áudios, vídeos, apostilas sobre os conteúdos do Enem e atividades avaliativas.

Material de apoio

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado (Seduc), todas as escolas da rede estadual já receberam os chips de internet móvel a serem entregues aos alunos da 3° série do ensino médio. “Ao todo, 105 mil alunos da rede estadual serão beneficiados, de modo a garantir acesso aos conteúdos programáticos e competitividade aos alunos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em janeiro de 2021”, informou a Secretaria.

Além do cartão e de apostilas impressas enviadas às unidades de ensino, os alunos também dispõem de conteúdos disponibilizados na plataforma digital, como YouTube, Seducast e também de programas exibidos pela TV Cultura, como parte do ‘Todos em casa pela Educação”.