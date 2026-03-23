Césio-137 no Pará? Entenda ligação com acidente de Goiânia que virou série da Netflix

A minissérie Emergência Radioativa, lançada pela Netflix, voltou a colocar em evidência o acidente com o Césio-137, registrado em Goiânia, em 1987. A produção também levantou questionamentos sobre um possível destino dos rejeitos contaminados: o Pará.

O tema chamou atenção após a série sugerir que materiais radioativos quase foram enviados para o interior do Estado, o que gerou dúvidas entre o público sobre o envolvimento da região no episódio.

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O que foi o acidente com o Césio-137? ☢️

O caso ocorreu quando catadores abriram um aparelho de radioterapia abandonado em busca de chumbo. Sem saber, eles entraram em contato com o material radioativo, que acabou sendo espalhado entre moradores.

O acidente é considerado o maior desastre radiológico do mundo fora de uma usina nuclear e mobilizou autoridades de saúde e especialistas em todo o país.

⚠️ ALERTA DE SPOILER: a minissérie Emergência Radioativa aborda a proposta de envio dos rejeitos ao Pará e a reação política ao plano.

Emergência Radioativa: Pará esteve no centro da crise (Divulgação/CNEN)

O Pará realmente quase recebeu o lixo radioativo? 🤔

Sim. Após o acidente, autoridades federais discutiram o envio dos rejeitos contaminados para a região da Serra do Cachimbo, no sul do Pará. A área abriga uma base da Aeronáutica, atualmente chamada Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV), em Novo Progresso.

Na época, o presidente José Sarney autorizou a remoção emergencial do material. A escolha do local considerava a existência de uma estrutura com capacidade para armazenamento, incluindo um poço de cerca de 320 metros de profundidade.

Por que a Serra do Cachimbo foi escolhida? 📍

A região fazia parte do chamado “Programa Nuclear Paralelo” brasileiro. O espaço era visto como estratégico por possuir infraestrutura voltada a testes e possível armazenamento de material radioativo.

Além disso, investigações apontaram que o local poderia receber resíduos não apenas de Goiânia, mas também de outras áreas, como Angra dos Reis.

Pará quase recebeu lixo radioativo de Goiânia; entenda (Divulgação/CNEN)

Como o Pará reagiu à proposta? 🚫

A possibilidade de receber o lixo radioativo gerou forte reação no estado. O então governador Hélio Gueiros se posicionou publicamente contra a medida e divulgou uma carta aberta com a frase: “O Pará não é lata de lixo do Brasil”.

Além disso, foi sancionada uma lei estadual proibindo o armazenamento de material radioativo em território paraense.

A pressão política e social impediu que cerca de 6 mil toneladas de rejeitos fossem enviadas ao Estado. A série mostra a mobilização de lideranças indígenas protestando em Brasília contra a decisão.

Na década de 1990, o então presidente Fernando Collor encerrou simbolicamente o projeto nuclear na Serra do Cachimbo. O episódio marcou o fim da possibilidade de uso da área como depósito de material radioativo.