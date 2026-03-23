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Césio-137 no Pará? Entenda ligação com acidente de Goiânia que virou série da Netflix

Produção da Netflix reacende debate sobre tentativa de envio de material radioativo ao sul do Estado após tragédia de 1987

Hannah Franco
fonte

Césio-137: por que rejeitos quase vieram para o Pará (Divulgação/Netflix)

A minissérie Emergência Radioativa, lançada pela Netflix, voltou a colocar em evidência o acidente com o Césio-137, registrado em Goiânia, em 1987. A produção também levantou questionamentos sobre um possível destino dos rejeitos contaminados: o Pará.

O tema chamou atenção após a série sugerir que materiais radioativos quase foram enviados para o interior do Estado, o que gerou dúvidas entre o público sobre o envolvimento da região no episódio.

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O que foi o acidente com o Césio-137? ☢️

O caso ocorreu quando catadores abriram um aparelho de radioterapia abandonado em busca de chumbo. Sem saber, eles entraram em contato com o material radioativo, que acabou sendo espalhado entre moradores.

O acidente é considerado o maior desastre radiológico do mundo fora de uma usina nuclear e mobilizou autoridades de saúde e especialistas em todo o país.

⚠️ ALERTA DE SPOILER: a minissérie Emergência Radioativa aborda a proposta de envio dos rejeitos ao Pará e a reação política ao plano.

image Emergência Radioativa: Pará esteve no centro da crise (Divulgação/CNEN)

O Pará realmente quase recebeu o lixo radioativo? 🤔

Sim. Após o acidente, autoridades federais discutiram o envio dos rejeitos contaminados para a região da Serra do Cachimbo, no sul do Pará. A área abriga uma base da Aeronáutica, atualmente chamada Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV), em Novo Progresso.

Na época, o presidente José Sarney autorizou a remoção emergencial do material. A escolha do local considerava a existência de uma estrutura com capacidade para armazenamento, incluindo um poço de cerca de 320 metros de profundidade.

Por que a Serra do Cachimbo foi escolhida? 📍

A região fazia parte do chamado “Programa Nuclear Paralelo” brasileiro. O espaço era visto como estratégico por possuir infraestrutura voltada a testes e possível armazenamento de material radioativo.

Além disso, investigações apontaram que o local poderia receber resíduos não apenas de Goiânia, mas também de outras áreas, como Angra dos Reis.

image Pará quase recebeu lixo radioativo de Goiânia; entenda (Divulgação/CNEN)

Como o Pará reagiu à proposta? 🚫

A possibilidade de receber o lixo radioativo gerou forte reação no estado. O então governador Hélio Gueiros se posicionou publicamente contra a medida e divulgou uma carta aberta com a frase: “O Pará não é lata de lixo do Brasil”.

Além disso, foi sancionada uma lei estadual proibindo o armazenamento de material radioativo em território paraense.

A pressão política e social impediu que cerca de 6 mil toneladas de rejeitos fossem enviadas ao Estado. A série mostra a mobilização de lideranças indígenas protestando em Brasília contra a decisão.

Na década de 1990, o então presidente Fernando Collor encerrou simbolicamente o projeto nuclear na Serra do Cachimbo. O episódio marcou o fim da possibilidade de uso da área como depósito de material radioativo.

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