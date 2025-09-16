Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Cerca de 600 agentes de diferentes forças vão garantir a segurança dos eventos do 'Amazônia Live'

As ações incluem patrulhamento ostensivo e preventivo, policiamento montado, controle do tráfego fluvial, ordenamento de trânsito e atendimento de ocorrências em tempo real

Belém será palco de uma programação inédita de shows internacionais, nacionais e locais nesta semana. Para garantir a ordem e a segurança da população e do público do especial “Amazônia Live: Hoje e Sempre”, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e em parceria com órgãos de segurança estaduais, municipais e federais, montou uma operação com 600 agentes, 190 viaturas, nove embarcações, uma aeronave e três viaturas de resgate, combate a incêndio e salvamento.

As ações incluem patrulhamento ostensivo e preventivo, policiamento montado, controle do tráfego fluvial, ordenamento de trânsito e atendimento de ocorrências em tempo real. Segundo o titular da Segup, Ualame Machado, o planejamento de segurança integrada foi realizado em conjunto com os organizadores do evento, para garantir uma experiência segura para todos.

“Nossa capital está recebendo grandes eventos, o que gera uma movimentação maior de pessoas e, para que tudo ocorra com ordem e segurança, realizamos o planejamento antecipadamente, para que possamos atuar dentro de nossas atribuições e garantir a segurança de todos a partir do reforço no policiamento, do ordenamento no fluxo de trânsito nas vias e do patrulhamento nos rios”, destacou. 

A programação do “Amazônia Live: Hoje e Sempre” terá dois momentos: o primeiro, nesta quarta-feira (17), será um evento fechado, realizado em um palco flutuante no rio Guamá, com isolamento e patrulhamento coordenados pela Marinha do Brasil. O segundo será no sábado (20), no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o “Mangueirão”, com show gratuito para um público estimado de 50 mil pessoas, que retiraram antecipadamente os ingressos disponibilizados pela organização do evento.

“Nós vamos apoiar a Marinha do Brasil nas ações fluviais com patrulhamento e isolamento de área para o evento fechado que ocorrerá no dia 17 e, no sábado, vamos ordenar o fluxo de trânsito para garantir a fluidez tanto para quem for ao Mangueirão quanto para quem precisa trafegar no entorno. De modo geral, estaremos com as unidades especializadas reforçadas para atender com celeridade qualquer demanda que possa surgir, além do policiamento reforçado nas vias do entorno do estádio”, completou o secretário Ualame Machado.

Ações integradas 

As ações para o evento flutuante desta quarta-feira (17) serão coordenadas pela Marinha do Brasil, responsável pelo isolamento da área, controle do tráfego de embarcações e fiscalização no entorno. A Segup atuará em apoio, por meio do Grupamento Fluvial de Segurança (GFLu), da Companhia Independente de Polícia Fluvial e da Delegacia de Polícia Fluvial, garantindo patrulhamento na malha fluvial, ações de polícia judiciária, salvamento e resgate.

No sábado (20), os portões do Mangueirão abrirão às 16h30, para acesso do público que retirou os ingressos antecipadamente, de forma virtual. Os tickets para acesso de veículos ao estacionamento já estão sendo vendidos e também deverão ser adquiridos antecipadamente. A estratégia de segurança inclui reforço de policiamento e fiscalização nas vias de acesso, ordenamento do fluxo de trânsito, manutenção da ordem no estádio, atendimento de ocorrências pela Delegacia do Torcedor e de Grandes Eventos e pela Delegacia de Atendimento à Mulher, além da ativação do Centro de Comando Operacional (CCO). Instalado no setor de camarotes do estádio, no lado B, o CCO, sob coordenação do Centro Integrado de Operações (CIOp), vai monitorar imagens de cerca de 800 câmeras instaladas no estádio e entorno e agilizar a comunicação entre as forças de segurança.

O policiamento ostensivo e preventivo no entorno e nas vias de acesso ao Mangueirão será feito pela Polícia Militar, com patrulhamento a pé, montado e motorizado em viaturas de quatro e duas rodas. O Batalhão de Polícia de Eventos vai coordenar a tropa responsável pela preservação da ordem pública, em articulação com as delegacias especializadas. O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) fará sobrevoos de monitoramento, apoiando as equipes em solo e no rio.

Mudanças no trânsito

Agentes do Detran, da Polícia Militar e da Segbel vão orientar e fiscalizar o trânsito, que sofrerá algumas alterações para o evento no estádio. A avenida Mangueirão, a partir da avenida Centenário, funcionará em sentido único até a avenida Augusto Montenegro, a partir das 15h de sábado (20). Caso necessário, as pistas do BRT poderão ser usadas para melhorar a fluidez.

A operação "Amazônia Live" envolve equipes da Segup, por meio das secretarias adjuntas Operacional e de Inteligência e Análise Criminal, Graesp, GFLu e Ciop; polícias Militar, Civil e Científica; Detran; Corpo de Bombeiros Militar e Seap; Seel; Polícia Federal; Marinha do Brasil; Guarda Municipal; e Segbel, em uma ação integrada para garantir segurança e tranquilidade ao público e à população de Belém.

.
