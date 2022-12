Centenas de animais estão em busca de um lar no Centro de Zoonoses de Santarém

É comum encontrar no município de Santarém, oeste do Pará, cães e gatos em situação de rua que foram abandonados ou que já nasceram nesse ambiente. Para minimizar que esses animais fiquem sem assistência, algumas ONGs e o Centro de Zoonoses de Santarém (CCZ) resgatam e colocam os “bichinhos”, que estão saudáveis, para adoção.

Com olhar tristes e ouvidos atentos a qualquer movimento, os animais ficam no canil do Centro à espera de um dono. Para adotá-los é necessário comparecer até o CCZ munido de um documento com foto e fazer o preenchimento de uma ficha de responsabilidade pelo animal.

Muitos animais chegam ainda pequenos ao CCZ e aguardam por adoção (Ândria Almeida/ O Liberal)

Os animais, entre cães e gatos, chegam diariamente ao centro, muitos ainda pequenos. Segundo o veterinário que é responsável pelo setor de Vigilância Animal do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde, Airton de Souza Amazonas, entre os serviços oferecidos estão a vacinação antirrábica animal durante todo o ano, castração animal por meio do Castramóvel, coleta de sangue para detectar leishmaniose, além do processo de adoção. Quem adota já leva o cão ou gato castrado.

" Se ainda não estiverem na idade de castrar, damos uma ficha de prioridade para o animal retornar quando estiver apto para o procedimento", destacou.

Airton de Souza, veterinário: vários serviços são oferecidos para quem adotar (Ândria Almeida/ O Liberal)

Uma das pessoas que adotou um animal no Centro foi a Dianna Mota. Ela estava no local para realizar um treinamento sobre a vacina antirrábica e ficou bastante comovida ao ver uma cadela amamentando mais de seis filhotes. Daianna decidiu levar um dos filhotes para casa.

"Sabe quando um animal te olha e ele está triste, com um olhar que parece pedir ajuda? Eu entendi assim e resolvi adotar a Belinha, mas nem estava nada programado porque já tenho quatro gatos e um cachorro, mas ela me escolheu e eu trouxe para casa. Ela ainda está em fase de adaptação, mas estou muito feliz com a escolha", contou.

O CCZ é o órgão municipal responsável por evitar que animais transitem nas ruas da cidade oferecendo riscos para as pessoas. O órgão também tem a atribuição de diagnosticar doenças transmitidas pelos animais.

A Vigilância Animal realiza diversas campanhas ao longo do ano para estimular a adoção dos animais resgatados nas ruas e oferecer uma vida digna para os peludos.

Animais distribuem amor e alegria (Ândria Almeida/ O Liberal)

Dados de abandono de animal no Brasil

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados, entre cães e gatos. Desses, 10 milhões são felinos e 20 milhões são de cães.

Serviço

Vigilância Animal

Local: Avenida Moaçara, 735, Diamantino.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8h às 16h

Serviços ofertados:

•Vacinação antirrábica de cães e gatos;

•Exame de Leishmaniose (calazar);

•Captura de animais errantes de grande porte;

•Doação de cães e gatos;

•Captura de animais positivos para

Leishmaniose (calazar);

•Retirada de encéfalo para diagnóstico rábico;

•Eutanásia de cães e gatos, após resultado de exames ou análise do médico veterinário, e destino adequado aos animais;

•Observação de cães e gatos suspeitos de raiva no período de 10 dias.