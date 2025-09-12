Cena inusitada no Pará: Kombi é flagrada sendo transportada em barco no rio Jacundaí

Um morador ribeirinho registrou uma cena curiosa no rio Jacundaí, no Pará: uma Kombi sendo levada sobre um barco. A imagem chama a atenção pelo contraste entre o tamanho do veículo e a embarcação.

O flagrante logo se espalhou entre os moradores da região e nas redes sociais, onde muitos destacaram a criatividade e o cotidiano singular da vida ribeirinha, ainda segundo o portal Moju News. Em diversas comunidades da Amazônia, o transporte fluvial continua sendo a principal opção não apenas para pessoas e mercadorias, mas também para veículos de maior porte.