Castanhal realiza a 26ª Romaria de Nossa Senhora de Nazaré neste domingo

Romaria de Nossa Senhora de Nazaré em Castanhal, região nordeste do estado, chega a sua 26ª edição neste domingo, 20. A expectativa da Diocese de Castanhal é de reunir mais de mil pessoas na caminhada de fé que tem início às 6h da manhã, com a saída da imagem da Santa da matriz de São José em direção a Catedral Santa Maria Mãe de Deus.

A procissão que une a comunidade católica da região nordeste segue em caminhada logo após a missa campal presidida pelo bispo da Diocese de Castanhal Dom Carlos Verzeletti, até a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, na vila do Apeú. São cerca de três horas de caminhada pela avenida Barão do Rio Branco.

O tema da Romaria desse ano é: “Virgem de Nazaré, ensina-nos a adorar e servir” que está em sintonia com o tema da Carta Pastoral 2024, de Dom Carlos Verzeletti.

O calendário oficial das homenagens a mãe de Jesus teve início no dia 31 de agosto com as peregrinações da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas residências dos devotos marianos. Dezenas de residências e empresas receberam a visita da imagem. Uma preparação de fé para a grande Romaria.

Programação

No sábado,19, a partir das 7h da manhã, a imagem de Nossa Senhora inicia uma caminhada por diversos bairros. Às 18h será celebrada a missa na Paróquia de Sant’Ana, no Apeú. E em seguida, a Trasladação da vila até a Matriz de São José, onde ocorreu a troca do Manto, por volta das 21h.

Domingo, 20, às 6h inicia a grande caminhada.

Agenda cultural

20/10 - Domingo

Show Vingadores do Brega

21/10 - Segunda-feira

Show com Kchorrão

22/10 - terça-feira

Carimbó Crianças e Show Thais Porpino

23/10 - Quarta-feira

Show Banda Fole Brazil

24/10 - Quinta-feira

Teatro, orquestra, música e dança

25/10 - Sexta-feira

Show com Thais Neves

26/10 - Sábado

Show com banda Fusão a frio

27/10 - Domingo

Noite da Juventude e encerramento

Show Ministério Seráfo