Por volta das 7h desta quarta-feira (9) começou a 45ª Romaria de Castanhal, com aproximadamente mil romeiros do município de Castanhal e demais municípios do nordeste do estado. Eles partiram da frente da igreja Matriz da cidade, logo após a missa,rumo a Belém. Os católicos irão caminhar mais de 70 km até o Santuário Basílica Nossa Senhora de Nazaré, pela rodovia BR-316. Essa romaria não faz parte do calendário oficial de procissões do Círio, mas mobiliza muitos devotos.

Ao longo do percurso serão onze paradas para que os romeiros se alimentem, se hidratem e recuperem suas energias. A previsão de chegada na capital é às 11h desta quinta-feira (10). Ao longo do trajeto, devotos de várias localidades vão se unindo ao grupo.

Entre as centenas de romeiros, Jane Guimarães e a filha dela, Gabrielle Guimarães, estavam participando da romaria pela primeira vez. Tamanha era expectativa que a preparação começou à cerca de 1 semana.

“É uma ansiedade imensa. Foi a nossa primeira vez. Aí foi uma ansiedade desde quinta-feira passada que a gente tanto espera. E se preparando, colocando materiais, produtos e kits que montamos para usar durante a caminhada”, relata Jane.

Devotos caminham rumo a Belém na 45ª Romaria de Castanhal Foto: Patrícia Baía | Especial para O Liberal

Muito emocionada, Gabrielle Guimarães disse que ela e sua mãe estavam ali para agradecer pela cura de câncer de uma integrante da família, algo que elas atribuem à intercessão de Nossa Senhora de Nazaré.

“Minha tia havia sido diagnosticada com câncer e, recentemente, ela foi curada e foi uma promessa que a gente fez. De que se ela estivesse curada, a gente faria esse trajeto. Recebemos a notícia no dia do aniversário da minha mãe. Eu havia feito uma promessa com uma fita e, três dias antes dela me dar essa notícia maravilhosa, a fita se desfez. Estar aqui por ela é uma coisa muito importante, é gratificante, a gente só tem a agradecer”, celebra a devota.

Romeiros de Igarapé Açú na orla do rio Apeú para descansar (Foto: Patrícia Baía | Especial para O Liberal)

Alguns romeiros da cidade de Igarapé-Açú, pararam na orla do rio Apeú, em Castanhal, para descansar. Inclusive, alguns ataram redes para aproveitar a sombra das árvores. Como foi o caso da romeira Lucidalva Nunes, agricultora, que participa pela primeira vez da programação. “Eu e nosso grupo saímos de Igarapé-Açu às 16h da tarde de ontem (8), e resolvemos fazer uma pausa aqui às margens do Rio Apeú para descansar e aguardar a romaria passar para seguir com ela. Eu só tenho a agradecer a Nossa Senhora por tudo, por isso que decidi participar da caminhada esse ano”, disse.