Crianças do Apeú, em Castanhal, participam da 16ª Romaria em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

A 16ª Romaria das crianças iniciou logo após a missa realizada na igreja de Sant’Ana na vila do Apeú, em Castanhal, região nordeste do estado, por volta das 8h da manhã dessa sexta-feira, 13. Dezenas de crianças de zero a 14 anos homenagearam Nossa Senhora de Nazaré.

Para a romaria desse ano, foi realizada uma grande mobilização nas escolas e nas paróquias da vila do Apeú, como explica o padre José Nazareno Araújo.

“A 16ª romaria representa a volta da caminhada pós pandemia. Ano passado não tivemos, então para esse ano fizemos uma grande mobilização nas escolas e outras paróquias de Castanhal fazer dela um romaria constante e também com que as crianças aprendam a amar Nossa Senhora. E as crianças que já são batizadas possam entendam o valor de serem filhos, de ter uma mãe que intercede por todos eles junto a Jesus e que nos acompanha sempre com sua maternal proteção”, explicou o pároco da igreja de Sant’Ana.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, foi colocada dentro da berlinda ornamentada com flores em tons rosa e conduzida um carro aberto. Na frente da procissão estavam os anjinhos com suas túnicas coloridas.

Na frente da procissão estavam os anjinhos com suas túnicas coloridas. (Patrícia Baía / O Liberal)

O pequeno Allan Brain de Souza de seis anos era um dos anjinhos mais felizes e empolgados com a caminhada. A tia do menino, Antônia Benedita Alfaia, contou que o sobrinho estava bastante ansioso para fazer a estreia como anjinho.

“Ele há dias não falava e nem pensava em outra coisa que fosse nessa Rimaria. O Brain é uma criança muito esperta, inteligente e participa das atividades da igreja. Agora ele tem um sonho que é ser coroinha, mas ainda não tem idade”, disse a tia.

A mãe da anjinha Maria Velentina Lima, de cinco anos, falou que a filha participou das romarias passadas e que a criança também estava ansiosa para votar na caminhada.

“Ela gosta muito dessa época e vir de anjinho é algo muito legal que ela gosta muito. Esperou por muito anos para voltar a Romaria e por isso está muito feliz”, disse Fernanda Souza.

A caminhada de cerca de dois quilômetros terminou na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no Apeú, onde encerra também a caminhada da 25º Romaria de Nossa Senhora de Nazaré que será realizada domingo, 15.

A Romaria das Crianças encerra o calendário de caminhadas que antecedem a grande romaria desse domingo.

Programação

Sábado, 14, a imagem de Nossa Senhora inicia uma caminhada por diversos bairros. Às 18h será celebrada a missa na Paróquia de Sant’Ana, no Apeú. E em seguida, a Trasladação da vila até a Matriz de São José, onde ocorreu a troca do Manto, por volta das 21h.

Domingo,15, terá alvorada dos fogos às 4h, com saída da Imagem da Matriz de São José às 6:00. A missa será realizada na Catedral às 7h, seguida da Romaria até a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no Apeú.