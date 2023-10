Castanhal: tudo pronto para a 25º Romaria de Nossa Senhora de Nazaré

O bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos Verzeletti, e representantes dos órgão de segurança pública e da saúde falaram na manhã, dessa terça-feira,10, durante coletiva de imprensa realizada no auditório da Catedral Santa Maria Mãe Deus, sobre os preparativos para a realização da 25º Romaria de Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre domingo, 15.

Do Carlos Verzeletti falou sobre a expectativa para a realização da maior procissão da região nordeste do Pará. “É um momento de fé. Nossa Senhora vai chamando, reunindo e apontando para seu filho Jesus. A meta de nossa vida é Deus porque dele viemos e para ele voltaremos. Então que bonito sentir que não estamos sozinhos nessa caminhada e a Romaria é um evento do povo de Deus. E nesse ano em especial temos muitas suplicas a Maria, como as guerras, a fome no país e o desmatamento da Amazônia. Então estamos com tudo pronto para mais um momento de fé esperança do nosso povo”, disse.

A Romaria de Nossa Senhora de Nazaré atrai cerca de 300 mil devotos de Nossa Senhora de Castanhal e dos municípios vizinhos. E nesse ano a Cruz Vermelha irá contar com 200 voluntários, como explica a coordenadora Tânia Monteiro. “Esse ano estamos com um número bem superior ao ano passado que foi de apenas 80 voluntários. São pessoas não só do município, mas de Abaetetuba, Curuçá e Santa Isabel que se inscreveram para trabalhar conosco. O aumento no número de voluntário se deu graças aos cursos de preparo que oferecemos durante o ano, como o projeto romaria e isso é muito gratificante”, explicou a coordenadora da Cruz Vermelha.

Serão montados 10 postos da Cruz Vermelha no percurso da procissão, além de doze ambulâncias do SAMU.

VEJA MAIS

A Polícia Militar estará com um efetivo de 120 homens, 20 viaturas e 16 motocicletas. “Nosso apoio é total e em todas áreas de Castanhal, não só na romaria. Termos também policias a pé no percurso da procissão porque sabemos que nem todas as pessoas estarão lá para pagar uma promessa ou agradecer a Nossa Senhora uma benção recebida. Vamos evitar qualquer intercorrência”, enfatizou o sub comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, Major Allan Mariano.

As homenagens a Nossa Senhora iniciam no sábado, 14, com a carreata que começa às 8h da manhã e que acompanha a visita da santa a todas as paróquias de Castanhal.

O traslado da imagem pelos bairros do município termina às 18h, na igreja de Sant’Ana, no Apeú com uma missa campal. De lá a imagem segue em direção a matriz de São José acompanhada dos motociclistas. Na entrada da igreja é realizada a troca do manto.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré retorna para a Catedral, no domingo, de onde começará a romaria, às 7h da manhã de até a vila do Apeú.