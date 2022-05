Castanhal, no nordeste paraense, libera o uso de máscaras em locais fechados

O município de Castanhal, no Nordeste paraense, foi mais um dos que aderiram a não obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Na tarde da última terça-feira, 24, a prefeitura publicou um decreto com a medida que entrou em vigor logo após a sua publicação no Diário Oficial do Município.

A exceção fica para locais de prestação de serviços na área da saúde, assim como para pessoas com comorbidades e idosos acima dos 70 anos, que ainda precisam usar as máscaras como medida de prevenção ao novo coronavírus.

O município já havia retirado a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e com livre circulação de ar desde o dia 31 de março, em consonância com a publicação de um decreto do governo do Estado, que garantia a liberação nestes espaços. Vale lembrar que o decreto estadual não proíbe que a população continue usando máscaras em qualquer ambiente, ficando a critério de cada cidadão.

O decreto divide opiniões. Para a comerciante Fátima Pereira o uso de máscaras é de fundamental importância para que ela continue protegida. “Sou asmática e vou continuar usando máscara em qualquer lugar. Nas ruas, feiras, supermercados e mesmo em locais abertos como as praças. Acho que a máscara garante mais proteção, mesmo que eu já tenha tomado as três doses da vacina, ainda tenho medo. Até mesmo contra uma simples gripe, a máscara é capaz de nos deixar mais protegidos”, enfatiza.

Já o pedreiro Antônio Fonseca diz que não vê a hora de voltar à normalidade com a retirada da máscara. “Queria que o uso fosse liberado em qualquer situação. Não aguento mais usar isso. Eu trabalho em obra e fico muito agoniado. Quero que liberem em qualquer lugar como era antigamente”.

De acordo com o Governo do Pará, a medida é possível devido ao avanço da vacinação em todo o Estado e a queda no número de casos e internações.