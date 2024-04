Castanhal: Empreendedoras se preparam para o Dia das Mães

O segundo domingo de maio é uma das datas comemorativas mais importantes do ano para o varejo. Em se tratando de resultados de vendas, o Dia das Mães só perde para o Natal. Com isso cresce a expectativa dos empreendedores para atender aos clientes da melhor forma e para isso criam campanhas e estratégias para ótimas vendas.

“A gente inicia o ano com queda no comércio e o movimento vai subindo aos poucos e esta época é a primeira do ano que vamos vender bem de fato. Por isso a expectativa é enorme para todos. O clima e a movimentação fica muito boa, parecida com a do Natal. Quem não quer dar um presente espacial para a sua mãe ou se presentear”, disse a empreendedora Glenda Souza, que está há quatro anos com a loja voltada para o público feminino.

Ela preparou estratégias de vendas especialmente para esta época como combos de peças e cartão presente.

“Preparei uma coleção linda, vou produzir vídeos com minha filha e com a minha mãe para divulgar nas redes sociais, promover uma ação de vendas em combo que podem ser blusinhas com calça ou calças com cintos. Mas para aqueles filhos que preferem que a mãe venha aqui na loja escolher eu preparei um cartão presente que vai numa sacolinha linda e chia de amor”, contou a empreendedora.

As roupas, perfumes e as bolsas são os presentes ideais para a servidora pública Natália Brito. Ela conta que ganhar utensílios de cozinha é coisa do passado.

“Lembro de quando eu era criança e meu pai me levava na loja para comprar o presente era sempre coisa de casa, principalmente da cozinha. Ele comprava também coisas parecidas para a minha vó. O presente acabava sendo para família toda. Hoje eu sou mãe e jamais aceitaria ganhar essas coisas. Eu sempre escolho uma linda bolsa ou roupas e pra minha mãe eu compro perfumes que é o que ela mais ama”, contou Natália.

No ramo do varejo há mais dez anos, a empreendedora Lene Rodrigues aposta na variedade de presentes, preços, horário de funcionamento da loja e no atendimento diferenciado.

“Minha loja é de bairro e isso facilita também a intimidade com os meus clientes. Eu já os conheço muito bem e por isso sei o que cada um gosta e quer. Por isso eu preparei um coleção maravilhosa de modinha, além de muitos kits de presentes que tem perfumes, bombons, sabonetes e maquiagem. O movimento nos dias que antecedem a data e até no domingo é muito bom e por isso ficamos com um horário diferenciado até mesmo no domingo para dar tempo de todos comprarem o presente da sua rainha”, explicou.

Lene também usa a estratégias que aprendeu nas mentorias, que são estudos que auxiliam o empresário na descoberta de ferramentas certas que aumentam a probabilidade de alcançar resultados positivos de vendas, produtividade e lucratividade.

“Eu já fiz muitos cursos e invisto muito nessa área. Tem dias que fico até de madrugada estudando. Eu aprendi que não tem tempo ruim para vender e a visão que a mentoria nós dá é maravilhosa. O importante é se preparar para atender bem e dar o seu melhor para o seu cliente, que é muito especial”, observou Lene Rodrigues.