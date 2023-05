Dia das Mães: confira dicas de presentes para cada tipo de mãe

Com o Dia das Mães chegando, tá na hora de encontrar aquele presente perfeito para a pessoa querida. Porém, a escolha pode ser uma tarefa muito difícil, principalmente quando queremos sair do óbvio e dar algo que combine com ela. E, como qualquer pessoa, cada mãe tem a sua própria personalidade, preferências e gostos. Pensando nisso, reunimos alguns tipos de mães e dicas de presentes perfeitos para agradar os mais diferentes estilos. Confira a seguir:

Mãe fitness

Mãe fitness (Freepik/@prostooleh)

Para a mamãe que gosta de se exercitar e levar uma vida mais saudável é legal dar presentes do mundo fitness e de autocuidado que, com certeza, vão deixá-la muito feliz. Confira algumas sugestões:

Fones de ouvido sem fio: para garantir a animação no treino sem atrapalhar no desempenho, essa é uma opção moderna para presentear, além de caber no bolso. Existem vários modelos e cores para escolher o que mais combina com sua mãe. Aula experimental: você pode inovar no presente pagando uma aula experimental em alguma atividade física, como yoga, crossfit, boxe, natação, dança, uma infinidade de opções, que vocês até fazer juntos. Smartband: essa é uma pulseira inteligente, mais econômica que um smartwatch, ideal para ajudar a monitorar as atividades físicas e ajudar a fugir do sedentarismo. A smartband faz monitoramento cardíaco, rastreamento do sono, contagem de passos e, dependendo do modelo, alerta para ligações telefônicas.

Mãe tecnológica

Mãe ligada em tecnologia (Freepík)

Sua mãe não desgruda do celular e gosta de tecnologia, dê à ela um presente do mundo tech que vai surpreender e trazer mais praticidade para o dia a dia. Veja ideias:

Assistente de voz (Alexa): esse com certeza é um presente desejado por todo amante de tecnologia, já que ajuda a realizar tarefas e pode controlar diversos aparelhos domésticos compatíveis. Diferente dos outros dispositivos assistentes de voz, a Alexa responde como uma amiga e possui habilidades de pedir Uber, ouvir Spotify e, em carros compatíveis, chega o nível de combustível e gasolina, tudo por comando de voz .

esse com certeza é um presente desejado por todo amante de tecnologia, já que ajuda a realizar tarefas e pode controlar diversos aparelhos domésticos compatíveis. Diferente dos outros dispositivos assistentes de voz, a Alexa responde como uma amiga e possui habilidades de pedir Uber, ouvir Spotify e, em carros compatíveis, chega o nível de combustível e gasolina, tudo por . Kindle: se sua mãe, além de antenada, curte leitura, então esse é o presente perfeito! O Kindle é como um tablet, porém voltado só para livros virtuais . Além de ser prático e ideal para quem já não tem muito espaço na estante, o dispositivo pode armazenar milhares de títulos, baixados de diversos sites.

se sua mãe, além de antenada, curte leitura, então esse é o presente perfeito! O Kindle é como um tablet, porém voltado só para . Além de ser prático e ideal para quem já não tem muito espaço na estante, o dispositivo pode armazenar milhares de títulos, baixados de diversos sites. Smartwatch: o relógio inteligente vai ajudar sua mãe a organizar as tarefas do dia a dia. Ele mostra as notificações e alertas diretamente do smartphone direto no relógio, além de dar informações de saúde e bem-estar, com pedômetro e monitores cardíacos, pressão arterial e sono.

Mãe viajante

Mãe viajante (Freepik)

Se a sua mãe vive planejando viagens ou sonhando com elas, é legal dar um presente útil para esses momentos, sem deixar de lado a criatividade. Veja algumas opções:

Carregador portátil (powerbank): pode parecer um item bobo, mas pode salvar a vida na hora que a bateria já está no fim, principalmente em viagens. Dependendo do modelo, alguns chegam a ser tão potentes que podem fazer até quatro cargas completas. Além disso, os carregadores portáteis também podem recarregar câmeras e outros dispositivos eletrônicos. Mapa decorativo: os mapas decorativos já são por si só ideias criativas de presentear, mas os com estilo raspadinha dão um up a mais. Existem vários modelos, com mapa nacional ou internacional, que dá para sua mãe marcar cada lugar já visitado. Organizador à vácuo: sabe quando você vai viajar para aquele lugar frio e as roupas de inverno ocupam muito espaço? Essa pode ser uma solução. O organizador à vácuo, também conhecido como Vac Bag, garante otimizar o espaço da bagagem, já que, ao tirar o ar, as roupas, travesseiros, casacos e edredom ficam menores. Com certeza vai facilitar a vida da sua mamãe viajante.

Mãe vaidosa

Mãe vaidosa (Freepik)

Toda mulher quer se sentir linda, por isso, as opções de presentes criativos que irão ajudar no aumento da autoestima e do bem-estar da pessoa querida são ideias fantásticas. Algumas opções incluem:

Procedimento estético: seja uma limpeza de pele, uma massagem ou um procedimento mais complexo, com certeza deixará sua mãe feliz. Existem várias opções, por isso procure saber as vontade dela, para não errar na hora de escolher. Uma dica é pesquisar por combos oferecidos em centros de estéticas e spas. Análise de coloração pessoal: a colorimetria é uma das opções mais legais para dar para quem curte o mundo da moda. Esse é um teste que identifica as cores perfeitas, que ajudam a harmonizar e valorizar a beleza de cada pessoa. A avaliação é feita por um consultor de imagem ou personal stylist e pode ser feito pela internet. Kit de skincare: uma boa opção é montar um kit com os produtos mais utilizados na rotina de cuidados faciais. Máscaras, hidratantes, sabonetes e ferramentas são opções para estar no presente. Com certeza sua mãe vai adorar ter vários itens e produtos para ajudar ou começar uma rotina de skincare.

Mãe mística

Mãe mística (Freepik)

Se astrologia, artes esotéricas e coisas espirituais são temas que sua mãe gosta, dê um presente original, que tenha a ver com esse universo, e ela com certeza vai se surpreender. Veja algumas sugestões:

Mapa astral: um presente atencioso e que pode ajudar na jornada de autoconhecimento da sua mãe é com certeza o mapa astral. Você precisa saber a data, a hora e o local de nascimento dela para ter a análise completa, que pode ser feita online. Consulta de tarot: essa é uma opção para presentear quem busca entendimento sobre eventos passados e futuros e com certeza vai surpreender e agradar sua mãe. Essa consulta com um tarólogo ajuda na tomada de decisões, resolução de problemas, reflexão e tem também finalidade terapêutica. Joias em Pedras e cristais: esse é o presente perfeito para equilibrar e purificar as energias, sejam físicas, mentais ou espirituais. Procure pela pedra preciosa que mais combina com a sua mãe, seja pela personalidade ou signo. Elas podem ser presenteadas como acessórios, decoração e até em ferramentas de skincare.

Mãe mestre-cuca

Mãe mestre-cuca (Foto: Freepik)

Se ela gosta de cozinhar e conquista todo mundo pelo estômago, que tal dar um presente que para ela arrasar ainda mais nas receitas? Confira algumas sugestões:

Fritadeira elétrica (Airfryer): capaz de fazer frituras sem óleo, a airfryer está presente nas cozinhas modernas pela sua praticidade. Além de só fritar alimentos, ela também serve como um forninho elétrico, capaz de assar pães, bolos e tortas. Escolha o melhor modelo e tamanho que a sua mãe certamente irá amar! Jogo de facas: um dos presentes mais úteis para quem é apaixonado por cozinha, além de sofisticado, o kit de facas com certeza é o presente ideal. As facas são os itens mais importantes e indispensáveis na hora de cozinhar, por isso é importante ter uma diversidade de tamanhos e modelos. Esse presente não tem erro! Máquina para massa: outro presente sofisticado e que vai incentivar sua mãe a testar a criatividade na cozinha é essa máquina que faz massas. São três formas diferentes de massa, para preparar o macarrão caseiro do jeito que quiser, podendo inovar à vontade. Um verdadeiro presente para uma chef de cozinha.

