Dia das Mães: mais de 100 empreendedores paraenses se reúnem em feira e ofertam presentes exclusivos

Para quem ainda não garantiu o presente para o Dia das Mães, no próximo sábado (13/05), acontecerá a 12ª edição da Feira do Mercado Autoral, que reúne 120 pequenos empreendedores paraenses para ofertar os mais diversos produtos, que vão desde chaveiros personalizados a joias em pedras naturais. No dia, haverá ainda, apresentações musicais dos artistas Danniel Lima, Naime, Patrícia Flexa e da Banda Anos Dourados, que prometem animar o público.

“O Mercado Autoral Belém é um evento muito legal pra gente fomentar a nossa produção local, a economia criativa, arte, música, e a nossa cultura alimentar. Estou muito feliz e honrada por fazer parte desse momento e também ansiosa pra esse dia. Pra gente presentear as mães, fortalecer uma rede de criação, uma rede colaborativa e criativa de empreendedores", revela Naime.

Segundo o idealizador do Mercado Autoral Belém, Davi Azevedo, empreendedor da marca Davi Quem Fez , que trabalha com “presentes criativos e artísticos”, a feira nasceu em 2016 com o intuito de valorizar a economia criativa da cidade. Os segmentos de venda são artes, artesanatos, moda, serviços e gastronomia. “O Mercado Autoral Belém surgiu para tentar atender a necessidade que eu tinha como empreendedor de ter um local onde eu pudesse mostrar os meus serviços, mostrar o meu trabalho, mostrar a minha arte e conseguir fazer networking, conhecer mais pessoas”, explica Davi.

A empreendedora Dafna Obadia, da Lua Mística Joias, participará pela primeira vez do evento. "A ansiedade é grande. Vamos levar diversos produtos maravilhosos e ineditos. A ideia é ofertar ao público joias em pedras naturais exclusivas, opções de presentes que não serão encontradas em nenhum outro local. Quem não gosta de ter algo que nenhuma outra pessoa tenha?", comentou.

Para a empreendedora há quase dez anos, Patricia Sousa, da marca autoral Retrô Chic, que participa pela segunda vez do Mercado Autoral Belém, momentos como esses são de extrema importância para o pequeno empreendedor, “A gente têm a parte autoral da marca e já passamos por vários eventos na cidade. A importância do evento para o empreendedor é muito grande pois algumas pessoas começam a empreender e não tem espaço (físico), e feiras e Colabs como essa são uma grande vitrine”, finaliza a idealizadora da marca paraense.

O evento terá entrada gratuita ao público, com expectativa de muitos visitantes. “Estamos preparados para uma grande festa da economia criativa e temos certeza que tanto os nossos expositores quanto o público visitante irão se surpreender com todas as atrações” finaliza o organizador, Davi.

Serviço: O Mercado Autoral Belém (MAB) aconcete no próximo sábado (13/05), véspera do Dia das Mães, no Galpão 3 da Estação das Docas. O horário é de 12h às 22h, com apresentações musicais, venda de comidas e muitas opções de presentes para as mães. A entrada é gratuita.