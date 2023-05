Comércio de Castanhal aposta nas vendas para o Dia das mães

O comércio de Castanhal, na região nordeste do estado, aposta nas vendas da semana que antecede o Dia das Mães, comemorado no domingo, 14 de maio. De acordo com a Associação Empresarial de Castanhal – ACIC os últimos dois anos não foram favoráveis para o setor e por isso as expectativas de vendas estão voltadas para o período que só perde para as vendas no Natal.

É o que explica o presidente da ACIC, o empresário Renato Rodem. “

“Brasil e Castanhal estão saindo de uma pandemia que afetou a todos, outro fator que afetou a economia foram às eleições do último ano que deixou uma apreensão no mercado, mas Castanhal por ser esse polo comercial formado por grandes empreendedores está superando esses momentos e a expectativa é que 2023 seja um ano promissor. Por isso estamos com grandes expectativas para as vedas do Dia das Mães”, disse o presidente da ACIC.

O município de Castanhal é o polo comercial da região nordeste com mais de 1500 lojas dos mais variados segmentos com destaque para o setor do vestuário. Por mês, a cidade modelo recebe mais de 250 mil pessoas moradoras dos municípios vizinhos da região, de acordo com a ACIC.

“O Dia das Mães é aguardado com muitos preparativos para atender esses clientes da melhor maneira oferecendo promoções e atendimento diferenciando. É um grande momento de vendas e negócios. Hoje temos 6700 empresas dos mais diversos setores destacando-se grandemente Comercio, indústria e ultimamente serviços, só no centro são cerca de 1500 empresas as restante estão registradas nos diversos bairros que tem avenidas que são verdadeiros centros comerciais como no bairro do Jaderlândia que é considerado uma cidade dentro de Castanhal”, disse Renato Roldem.

Estratégias

A empresária Deny Silva está apostando alto na semana do Dia das Mães. Para ela as vendas do ano passado não foram como esperava.

“Ano passado ainda estava recente a questão da pandemia e eu tinha a expectativa de ser uma das melhores vedas após o auge da pandemia, mas não foi. Este ano sei que será diferente porque desde abril já começou a crescer o movimento e a procura por presentes para as mães. Então para este ano procurei investir ainda mais em preço e qualidade. Teremos excelentes peças que vão de 30 a 150 reais que cabe no bolso de todos os clientes. E é no dia das mães também que todos querem se arrumar com roupa nova para curtir o domingo em família e aqui na nossa região tudo vira festa. Então o filho ou a filha que vem comprar o presente já aproveita e leva o seu look novo e fica todo mundo feliz”, disse a empresária.

Mas para se destacar da concorrência a empresária investe em estratégias para chamar a atenção dos clientes, como oferecer todos os dia café da manhã na loja e fortalecer o marketing por meio das redes sociais.

“Assim que chego na loja já começo a chamar a atenção dos clientes mostrando meu look do dia como uma ótima opção de presente para a mãe. Logo em seguida as pessoas já começam a pedir informações das peças. Eu também contratei influenciadores digitais e ainda mostro a mesa de café da manhã montada especialmente para receber os cliente. A estratégia vem dando certo e espero que este ano seja um dos melhores para todos os comerciantes”, explicou a empresária Deny Silva.