Castanhal e Marabá passam a receber sinal ao vivo da TV Liberal pelo Globoplay

A programação, ao vivo, da TV Liberal já pode ser acessada no Globoplay por telespectadores de Castanhal e Marabá, Nordeste e Sudeste do Pará, respectivamentede. Agora, além da Grande Belém, usuários da plataforma nessas regiões podem conferir, simultaneamente, ao mesmo conteúdo disponibilizado na TV aberta local.

VEJA MAIS

A novidade significa mais uma opção para o público acompanhar a programação da TV Liberal por meio de computadores, celulares e tablets com sistemas Android e IOS, além de Smart TVs, Chromecast, Android T e Apple TV, uma vez que esta é uma tendência de comportamento da audiência.

Segundo Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da Rede Liberal, cada vez mais o paraense utiliza a tecnologia para buscar conteúdos, priorizando suas preferências e ampliando suas possibilidades de escolha. A novidade também deve impactar o mercado publicitário local:

“Em paralelo, o nosso sinal disponível no Globoplay simulcast se torna um grande diferencial para o mercado publicitário. Ao adquirir inserções comerciais na TV Liberal, o anunciante destas áreas terá a sua marca exibida também na plataforma, nas transmissões ao vivo. Isso amplia o alcance de sua mensagem sem custo adicional e potencializando negócios”, explica o executivo.

Sobre o Globoplay

O Globoplay oferta conteúdo gratuito e exclusivo para assinantes, reunindo conteúdos originais Globo e do mercado audiovisual independente, filmes e séries internacionais renomadas, dentre elas produções exclusivas, que só serão exibidas online.

O serviço conta ainda com uma oferta completa com os canais lineares da Globo através do Globoplay + canais ao vivo, que agrega em um só lugar, além da TV Globo, os seguintes canais:

Multishow

Globonews

Sportv 1

Sportv 2

Sportv 3

GNT

Viva

Gloob

Gloobinho

Off

Bis

Mais Na Tela

Megapix

Universal TV

Studio Universal

SYFY

Canal Brasil

Futura