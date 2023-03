Casamento comunitário: TJPA prorroga inscrições para esta sexta (31/03); cerimônias serão em junho

O prazo final para as inscrições para o Casamento Comunitário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) foi adiado para a sexta-feira (31). Em razão da grande procura, o sistema apresentou instabilidade. Para realizar inscrição, é necessário acessar o Portal do TJPA, preencher o formulário eletrônico e incluir as fotos das documentações exigidas.

No total, estão sendo ofertadas 80 vagas para casais de baixa renda que desejam regularizar as uniões sem custos. A cerimônia, que integra o calendário de eventos das celebrações pelos 150 anos do TJPA, ocorrerá no dia 12 de junho, data em que se comemora o Dia dos Namorados no Brasil.

O casamento será transmitido pela internet e fará parte da programação da VII Semana Estadual de Conciliação, que será realizada de 12 a 17 de junho deste ano, com o tema "A Justiça em Parceria para Garantir Direitos". A iniciativa é coordenada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), que tem à frente a desembargadora Dahil Paraense de Souza.