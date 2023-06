Casal cicloviajante que desbrava o litoral do Brasil chega a Belém

O casal cicloviajante Mercedes Vannelli, da Argentina, e o colombiano Heinz Burkhardt vem desbravando o litoral brasileiro há um ano e, nesta sexta-feira (2), chegaram a Belém, onde vão passar alguns dias. O casal já percorreu 8 mil quilômetros pedalando somente nesta etapa da viagem até a capital paraense. A ideia é seguir para Manaus e, depois, rumo à Colômbia.

O estilo de vida livre e cheio de desafios surgiu de forma natural para os dois. Mercedes conta que desde a infância, quando morava na Argentina, gostava de pedalar e usava a bicicleta como principal meio de transporte. Na fase adulta, o gosto permaneceu e acabou ganhando outra finalidade após conhecer o marido, que é preparador físico e usa o ciclismo como esporte e hobby.

"Nos conhecemos há dez anos e o amor pelo pedal é comum aos dois. Quando começamos o relacionamento logo falamos desse desejo de viajar pelo mundo e, durante cinco anos, fizemos o planejamento. Esse é o nosso segundo roteiro, pois de 2017 a 2019 fizemos outra viagem em que conseguimos chegar até o Brasil, mas não completamos o trajeto", explica Mercedes.

A viagem começou por Brasília, em julho do ano passado, mesmo local onde foi interrompida em 2019. Heinz Burkhardt explica que naquele momento resolveu encerrar a pedalada porque sentiu muita falta da família na Colômbia. "Nessa primeira viagem em que viemos ao Brasil a ideia era fazer o mesmo trajeto que estamos fazendo agora, mas resolvemos mudar o percurso, pois já estávamos viajando há dois anos e eu já estava com muita saudade da família", conta.

Depois disso veio a pandemia e o casal ficou entre a Argentina e a Colômbia. Até que no ano passado resolveram retomar a aventura. "Começamos por Brasília, passamos por Goiás, Bahia e viemos descendo. Hoje estamos em Belém e queremos conhecer um pouco da Amazônia. A gente nunca sabe como será a rotina de cada cidade, pois tudo depende do apoio que vamos receber", pontua Heinz.

Mercedes e Heinz vivem a experiência a partir da ajuda das pessoas. Eles disseram que em alguns locais chegam a ficar por mais tempo para poder fazer algum trabalho e conseguir dinheiro para se manter. Para o casal, o melhor dessa aventura são as pessoas, pois é por meio da solidariedade que estão tendo a possibilidade de realizar o sonho de desbravar a América Latina.

"Com essa nossa vivência a gente consegue ter conhecimento, apreciar lugares bonitos, conhecer culturas e, o melhor de tudo isso, conhecer as pessoas, pois sem elas não seria possível realizar esse sonho. De cidade em cidade recebemos esse carinho e apoio", agradece o ciclista.

O casal está colecionando dados e experiências e planeja lançar um conteúdo, que ainda não foi definido ao certo, como forma de compartilhar com as pessoas a experiência vivida. Quem quiser acompanhar um pouco da rotina do casal pode segui-los por meio do instagram @Piensa_fuerte e @Alfareriamecha.