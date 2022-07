É Pará Isso: a Cachoeira Rocha Negra, patrimônio de Santarém graças aos aventureiros; vídeo

Citada na letra da música “Terra Querida”, do maestro Wilson Fonseca, aclamada em poesias e livros, a área agora será conservada e usada para atividades ambientais e turísticas. Após uma luta de trilheiros e ciclistas contra invasões e tentativas de privatizar o lugar, a Prefeitura de Santarém reconheceu que as terras são do município e publicou em 18 de abril de 2022, o decreto municipal nº 491/2022, que proíbe atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental, atividades de exploração de corte raso da floresta, atividades que impliquem no uso direto dos recursos naturais sem a devida conformidade com as leis ambientais, atividades poluidoras, regularização fundiária ou urbana. São 359 hectares com diversos atrativos naturais, entre eles, a queda d'água que por causa da ação do tempo, da água e a presença de raízes ganhou o nome Rocha Negra.

Para chegar até lá, basta seguir pela BR-163 (Santarém-Cuiabá), sentido Serra do Piquiatuba, dobrando à direita na Rua Faustino Costa, logo após a Subestação de Energia da Equatorial. Siga na rua de terra, atravesse a ponte sobre um igarapé, até a entrada do Loteamento Cambuquira, dobrando à esquerda na Estrada da Rocha Negra. Logo à frente haverá uma bifurcação, mantenha à esquerda! Siga na estrada por cerca de 700 metros e encontrará algumas casas, nesse trecho há uma trilha à direita, o início do caminho até a cachoeira. A partir daí não é mais possível seguir em veículos!

A trilha começa íngreme, com desníveis no terreno e pedras. Siga o caminho e dobre à esquerda (descendo). Antes de chegar na cachoeira há uma outra bifurcação, portanto, dobre à direita e chegará ao destino!

É um ambiente de energia única e que se cuidarmos será conhecido pelas próximas gerações. Se for visitar, não deixe resíduos, tire apenas fotos e aproveite a água, é geladinha e transparente. Trilha urbana e gratuita para quem mora ou visita Santarém e gosta de experiências e aventuras no coração da Amazônia.

A trilha para a Cachoeira Rocha Negra foi desvendada por Fábio Barbosa (@fabiobarbosafb). Ele foi um dos seis selecionados do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

