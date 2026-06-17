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Carta da Regional 2 da CNBB reflete preocupação da Igreja Católica com fenômeno Super El Niño

Documento destaca alguns pontos de reflexão e ação, como ação preventiva, soberania alimentar e combate às queimadas

Ayla Ferreira
fonte

A carta reflete também sobre formas de conscientização e ações para evitar com que o fogo continue como uma das principais ameaças à floresta amazônica. (Foto: ASCOM | Regional Norte 2 - CNBB)

Com a chegada do fenômeno meteorológico Super El Niño na região Norte, a Igreja Católica no Pará e no Amapá convocou uma mobilização preventiva urgente. Uma carta enviada por Dom Irineu Roman, Arcebispo de Santarém e Presidente do Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), aos bispos do Brasil, reflete preocupação com o aquecimento acentuado do Oceano Pacífico, que promete trazer secas severas para o Norte e Nordeste do Brasil.

Na região Norte, o fenômeno pode aumentar as temperaturas, o risco de fogo e também reduzir o nível dos rios, conforme a nota técnica conjunta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME); Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), publicada em abril deste ano.

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O documento elaborado pelo Arcebispo foi elaborado na última terça-feira (9), destinado ao Episcopado, Presbíteros, Diáconos, representantes da REPAM e da CEAMA e demais lideranças católicas na Região Amazônica. O documento destaca a preocupação com alguns pontos de reflexão e ação, como ação preventiva, soberania alimentar e combate às queimadas.

“Não podemos esquecer as marcas profundas deixadas pelo ano de 2024. Recordamos com dor a seca histórica e as queimadas que elevaram nossos níveis de poluição a índices alarmantes, afetando a saúde de milhares de pessoas, sobrecarregando hospitais e comprometendo a navegação, a pesca e a agricultura familiar. Santarém, naquele período, chegou a ser classificada como a cidade mais poluída do mundo”, diz trecho da carta.

O presidente do Regional Norte 2 da CNBB argumenta no documento que é preciso pensar na estruturação das comunidades para mitigar os impactos da poluição, fome e problemas de transporte decorrentes da interrupção da navegação em rios e igarapés. Além disso, indaga quais alternativas práticas podem ser implementadas na agricultura regional para garantir a produção e o cultivo da terra de forma resiliente. 

A carta reflete também sobre formas de conscientização e ações para evitar com que o fogo continue como uma das principais ameaças à floresta amazônica. Dom Irineu Roman encerra a carta com um pedido: “proponho que este tema seja debatido com urgência em nossas paróquias, escolas, associações e municípios. Prevenir é, antes de tudo, um ato de caridade cristã e de cuidado com a nossa Casa Comum”, avalia o Arcebispo.

De acordo com o chefe da divisão de Meteorologia, Adriroseo Raimundo dos Santos, todo El Niño é cíclico. Antes o fenômeno ocorria a cada sete anos, atualmente o tempo entre eles vem diminuindo. O último ocorreu em 2023, que 1,5ºC de aumento das temperaturas das águas em setembro, outubro e novembro. “Esse El Niño tem a perspectiva de ser acima de 1,5ºC a 2°C acima da média. E quando chega nessa faixa se chama super El Niño”, explica.

A dinâmica da atmosfera é alterada com o El Niño. “É evidente que aumente a temperatura, risco de fogo, redução de rios, é uma consequência, mas muito mais disso são os problemas sociais, principalmente a parte de logística quando se fica com muita dificuldade de levar para populações ribeirinhas, ou mesmo povos tradicionais, mantimentos, a escassez de peixes e a mortalidade deles. Toda uma estrutura de vida dos seres humanos são atingidas, no Sul pelas enchentes, e no Norte pela escassez”, declarou.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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Super El Niño

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