Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Aneel marca reunião na próxima semana para tratar de medidas preventivas para El Niño

Estadão Conteúdo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai realizar na próxima segunda-feira uma reunião com agentes do setor e órgãos governamentais sobre as medidas preventivas de enfrentamento ao fenômeno El Niño. O encontro será na sede da Âmbar Energia Amazonas, em Manaus (AM).

Nos anos de 2023 e 2024, estados da Região Norte foram afetados pela seca severa em decorrência desse fenômeno climático. Com isso, houve dificuldades de navegabilidade em determinados rios e, consequentemente, riscos ao abastecimento de combustível para centrais geradoras responsáveis pelo atendimento de diversas localidades situadas em sistemas elétricos isolados.

Para a reunião do dia 22 de junho, foi demandado que os representantes das empresas apresentem informações detalhadas sobre as usinas dos Sistemas Isolados do Estado do Amazonas, incluindo produtores independentes e geração própria. Foi pedido ainda plano de contingência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA/EL NIÑO/ANEEL/REUNIÃO/MANAUS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda