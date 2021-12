Carga com 150 mil maços de cigarro em situação irregular é apreendida pela Sefa

Uma carga de 150 mil maços de cigarro que estava escondida no meio de um carregamento de alimentos foi apreendida pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) de Gurupi, em Cachoeira do Piriá, nesta sexta-feira (10). Segundo a unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito, o condutor apresentou documentação fiscal relativa a uma carga de doce de leite, procedente do Ceará, com destino ao Amazonas.

Os fiscais, entretanto, desconfiaram do volume do grande volume em relação ao peso declarado. Ao vistoriar o veículo, a equipe encontrou 300 caixas de cigarros, com 50 pacotes de 10 maços cada, sem documentação fiscal. Os detalhes foram repassados pelo coordenador da unidade de Gurupi, Rafael Brasil. A mercadoria foi avaliada em R$ 631,680 mil e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 341,107 mil, referente a ICMS mais multa.

Fiscalização

Na mesma unidade fazendária, na última quinta-feira (9), também foram apreendidas 6 mil latas de cerveja localizadas em um veículo que estava com eixo levantado, tentando simular estar sem mercadoria. Ao fazer a verificação do veículo, os fiscais encontraram a bebida que estava sendo transportada sem nota fiscal.

A carga foi avaliada em R$ 14,400 mil, e foi lavrado um TAD, referente a cobrança do ICMS e multa, no valor de R$ 7,776 mil. O imposto foi pago e a mercadoria liberada.