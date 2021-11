Candidatos à reitoria da Ufopa participam de debate

Para melhor apresentar os projetos e propostas dos candidatos à reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), a Comissão ELeitoral de Consulta (CEC) realizou um debate entre as três chapas que concorrem no pleito, com transmissão ao vivo pelas plataformas do Youtube e Instagram e transmitido em libras pela equipe da própria Unidade, na noite desta sexta-feira (19). O debate foi realizado no auditório Wilson Fonseca, localizado na Unidade Rondon da Ufopa, sem a presença de público em cumprimento ao Plano de Biossegurança da instituição.

A consulta acadêmica para o cargo de reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) por intermédio de sistema eletrônico de votação, o SigEleições, acontece na próxima sexta-feira (26). Nesse dia, estudantes, professores e técnicos administrativos da instituição poderão indicar quem entendem ser a melhor opção para a gestão do próximo quadriênio entre as chapas que se candidataram ao cargo.

Três duplas com candidatos a Reitor(a) e Vice-Reitor(a) concorrem ao pleito e participaram ativamente do debate, são elas: Jarsen Luís Castro Guimarães e Flávia Garcez da silva (Evolução: ação Ufopa – Chapa 1), Aldenize Ruela Xavier e Solange Helena Ximenes Rocha (Novos Sonhos – Chapa 2) e Edilan de Sant’ana Quaresma e Carla Ramos (Ufopa para todos – Chapa 3).

O debate foi mediado pelo jornalista Zé Rodrigues e se dividiu em cinco blocos:

• No primeiro, aconteceram as apresentações das chapas com resposta à pergunta comum: Por que você quer ser reitor (a) da Ufopa? Cada uma teve 6 minutos que foi dividido entre os candidatos;

• O Segundo bloco trouxe perguntas entre os candidatos (as), com cada chapa fazendo duas perguntas, de modo alternado, uma para cada chapa concorrente nos temas: ensino de graduação; pós-graduação; pesquisa e inovação; extensão e relação com a comunidade; infraestrutura; políticas afirmativas; assistência; permanência e conclusão estudantil; gestão multicampi; gestão de pessoas e condições de trabalho; gestão administrativa e orçamentária e gestão em tempos de pandemia;

• Já no terceiro bloco, foram trazidas perguntas da comunidade acadêmica, que foram coletadas por meio de um formulário na internet e sorteadas na hora. Cada chapa respondeu uma pergunta dentro dos mesmos temas do bloco anterior. Houve dois um sorteio da ordem das chapas e outro para sorteio da pergunta que poderiam ser respondidas tanto pelo candidato (a) à reitor (a) quanto pelo vice-reitor (a);

• O quarto bloco foi de perguntas de tema livre com dinâmica definida por sorteio, cada candidato (a) fez uma pergunta para cada concorrente com tempo de resposta de 3 minutos, com 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica;

• O encerramento foi no quinto bloco com cada chapa dispondo do tempo de 3 minutos para considerações finais, definido por ordem de sorteio.

Plataforma de campanha

Para gerir um orçamento que pode superar os 200 milhões de reais anuais, três chapas se candidataram aos cargos de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Ufopa com propostas de interesse da comunidade acadêmica.

Jarsen Guimarães e Flávia Garcez da silva mencionaram sua trajetória e seus feitos no ensino, na pesquisa e extensão na própria Ufopa, com destaque ao Mestrado em Ciências Sociais implantado no ICS. Destacaram que mais que conhecer, vivem a universidade há anos, o que lhes qualificaria, segundo sua perspectiva, à gestão da Universidade. Ambos frisaram a importância da humanização no tratamento de docentes, servidores e alunos da entidade.

Edilan de Sant’ana Quaresma e Carla Ramos destacaram sua trajetória acadêmica com acompanhamento e gestão de cursos de graduação e pós-graduação. Afirmam defender um projeto de universidade grandioso, com mais inclusão e democracia, numa instituição mais plural e acolhedora com ênfase na defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade.

Aldenize Ruela Xavier e Solange Helena Ximenes Rocha frisaram que possuem conhecimento profundo dos problemas da Universidade e atributos de gestão que permitem conduzir a Ufopa no caminho das soluções, inclusive na articulação para conseguir projetos de investimento externo, contato permanente com toda a comunidade acadêmica e propostas, segundo sua visão, concretas e objetivas.

O debate teve mais de duas horas de duração e pode ser conferido, na íntegra, no YouTube no canal Comunicação Ufopa ou diretamente no link: https://www.youtube.com/watch?v=_XUEw59OGsA&t=515

Sobre a disputa

O processo consiste em duas etapas principais: a primeira, com a realização no dia 26 de novembro de consulta prévia junto à comunidade acadêmica para indicação de candidatos ao Conselho Universitário (Consun); e a segunda, com a composição de lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério da Educação (MEC).

O Consun definiu as normas para a consulta à comunidade acadêmica e para a elaboração da lista tríplice. Podem se candidatar aos cargos de reitor e de vice-reitor professores integrantes da carreira do magistério superior, ocupantes dos cargos de professor titular ou de professor associado 4, ou que possuam título de doutor.