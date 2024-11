Canal em Paragominas tem águas azuis após descarte irregular de resíduos

No último domingo (10), moradores e curiosos se surpreenderam ao encontrar um canal de drenagem no centro de Paragominas com águas de coloração azul vibrante. O fenômeno rapidamente chamou a atenção e gerou especulações nas redes sociais, com muitos questionando se a mudança na cor das águas poderia estar relacionada a algum tipo de contaminação química.

Logo após o ocorrido, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de Paragominas (SEMMA) foi acionada para investigar a situação. Em nota à redação integrada de O Liberal, a Secretaria informou que, na manhã da última segunda-feira (11), uma equipe de fiscalização foi até o local para apurar as causas da alteração na coloração da água. Durante a inspeção, foi descoberto que o resíduo azulado tinha origem em um lava a jato localizado no Bairro Cidade Nova, que havia descartado indevidamente o líquido utilizado para a lavagem de tonéis na rede de drenagem pluvial.

De acordo com a SEMMA, os responsáveis pelo estabelecimento confirmaram que quatro tonéis de 1.000 litros, que continham resíduos de uma substância azul, foram lavados e o líquido foi descartado na rede de drenagem. O estabelecimento, que operava sem a devida licença ambiental, teve suas atividades paralisadas imediatamente e foi autuado pelas infrações cometidas.

A SEMMA detalhou ainda que, até o momento, não foram encontrados sinais de contaminação no rio Paragominas, e que o fenômeno é restrito ao canal de drenagem. A Secretaria também enfatizou que segue monitorando o local e aplicando as medidas necessárias para garantir a segurança ambiental da região.

Além das ações imediatas para interromper as atividades do lava a jato e a fiscalização rigorosa sobre o descarte irregular de resíduos, a SEMMA também tem intensificado esforços educativos para conscientizar os proprietários de estabelecimentos comerciais sobre a necessidade de respeitar as normas ambientais. A Secretaria destacou que a licença ambiental é um requisito fundamental para o funcionamento de qualquer atividade que tenha impacto no meio ambiente, e que medidas punitivas, como a aplicação de multas e o embargo das atividades, serão adotadas em casos de irregularidades.

Em sua nota, a SEMMA também reforçou que a população pode colaborar denunciando práticas que coloquem em risco os recursos naturais da cidade, como o despejo inadequado de substâncias em redes de drenagem ou em corpos d’água. A conscientização e a participação ativa da comunidade são essenciais para evitar que situações como essa se repitam no futuro.

A SEMMA reafirma seu compromisso de seguir acompanhando a situação e tomando todas as providências necessárias para garantir que a cidade continue a crescer de forma sustentável e responsável.