Canaã Cidade Junina faturou mais de R$23 milhões

Canaã dos Carajás está colhendo os louros de ter sido ponto de encontro de quadrilheiros e amantes de festa junina de todo o Brasil. O evento, que teve 16 dias de uma intensa programação, contou com a presença de um público somou mais de 280 mil expectadores e também foi um propulsor de movimentação financeira para o comércio local. De acordo com levantamento da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel), responsável pela realização do festejo, mais de R$23 milhões foram arrecadados, aproximadamente R$19 milhões a mais que o ano de 2022.

A estrutura foi montada em uma área de aproximadamente 50 mil m2., um espaço com diversão garantida e acessos gratuitos. O circo e o parque de diversões estão entre os atrativos que mais receberam visitantes. Só o parque tinha cerca de 25 opções de brinquedos. As opções do modo aventura foram as preferidas de Maria Valentina, de 8 anos. “Eu não tenho medo. Só quando faz barulho no meu assento, aí eu fico com o olho fechado para passar logo. Gosto desses mais radicais”, revela a menina. O pai dela, o técnico em manutenções Tarcísio Eduardo Medeiros, faz uma análise antes de subir no brinquedo. “Vi que o parque é bem seguro e traz confiança. Isso aqui é tudo de bom, traz lembrança de infância, das festas do padroeiro da minha cidade, no interior do Rio Grande do Norte”, ressalta Medeiros, que deseja que a tradição continue em Canaã.

Na arena de apresentação das juninas, a competição entre quadrilhas contagiou o público nas categorias municipal, intermunicipal e, ainda, com o Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas, sob a gestão da Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas (Confebraq). O festival também teve competição e apresentação de músicos locais, além de grandes shows nacionais de Vitinho Imperador, Zé Cantor e da banda Calcinha Preta.

"Sentimos o calor das pessoas, fomos acolhidos muito bem. Foi uma viagem cansativa, assim como para todas as outras quadrilhas. Mas chegar aqui e ser recebido da forma que nós fomos, com um local à disposição, refeições excelentes. São só elogios da nossa parte. Estamos gratos.", destaca Lauênder França, marcador da Quadrilha Junina Flor de Mandacaru, do Maranhão, grupo que venceu a competição nacional.

Quem passou pelo festejo pôde conferir a variedade de uma praça de alimentação com 35 barracas, além de 29 expositores itinerantes, oito trailers, cinco barracas de artesãos locais e sete expositores de brinquedos infláveis. Somente em pontos de comércio local houve um faturamento de sete milhões de reais durante todos os dias de evento. O ganho foi significativo em relação ao ano passado, em 2022 foi arrecadado cerca de um milhão de reais.

A geração de empregos foi outra engrenagem que contribuiu para a grandiosidade do Canaã Cidade Junina. A festividade gerou empregos diretos em áreas como seguranças, auxiliares de serviços gerais, brigadistas, alimentação, provimento e manutenção de rede de internet e monitoramento, construção civil. Os empregos indiretos, como ornamentação, dj’s, fotógrafos, costureiras, eletricistas, também foram contabilizados. No total, somando os expositores, a celebração contou com mais de 1.000 colaboradores.

Com um resultado surpreendente, Canaã dos Carajás se torna mais uma vez a cidade de destaque no país. O Canaã Cidade Junina 2023 já se estabeleceu no calendário de eventos local e superou várias metas estabelecidas pela organização, além de colocar Canaã dos Carajás como um importante polo de preservação cultural nas região sul e sudeste do estado do Pará. Para a prefeita Josemira Gadelha (MDB), esse não se trata apenas de um mero festejo junino. “A estratégia é gerar uma segunda matriz econômica do município por meio do turismo de eventos. Estamos ajudando o nosso município a caminhar para ser uma cidade sustentável”, destaca a prefeita.

Transmissão ao vivo pela internet

O Canaã Cidade Junina se destacou em 2023 também pela qualidade de transmissão pelo canal oficial no YouTube. Além de um conjunto de equipamentos de última geração, como computadores, filmadoras, drones, mesas de corte e de áudio, uma complexa equipe de mais de 40 profissionais foi envolvida. E, como resultado, as lives chegaram à marca de cerca de meio milhão de visualizações durante todos os dias do festival. Um número que tende a aumentar, já que os vídeos continuam disponíveis na internet.

Quem celebrou a alegria do festejo junino foi Talita Louise que, pela primeira vez, assistiu a uma disputa nacional de quadrilhas. “Estou amando”, disse ela, que fez parte da audiência da transmissão ao vivo da programação. O internauta Mychael Idálhyo foi outro participante ativo de lives sobre o festejo junino e afirmou nunca ter visto nenhuma transmissão com tanta qualidade. “Verdade seja dita, primeira vez que vejo vários repórteres, câmeras por todo o espaço. Muito bom. Parabéns”, enfatizou.