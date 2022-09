Campanha arrecada brinquedos para crianças e adolescentes vulneráveis no Pará

​Uma campanha está arrecadando brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social de 0 a 11 anos de idade do Espaços de Acolhimento Euclides Coelho e Recomeçar. A campanha é realizada pela 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), e surgiu após a constatação de que a pandemia da covid-19 afetou a vida de crianças e adolescentes que estão sob a proteção do Estado em espaços de acolhimento.

Os interessados devem doar os brinquedos até o dia 14 de outubro nos seguintes pontos de arrecadação: postos de Serviço do Comissariado Aeroporto, Terminal Rodoviário e Terminal Hidroviário; sede da 1ª Vara da Infância e da Juventude, na rua Tomázia Perdigão, na Cidade Velha; Fórum Cível e Fórum Criminal de Belém; prédio-sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na avenida Alm​​irante Barroso; e shopping Bosque Grão-Pará.

Uma equipe de comissários efetivos e agentes de proteção voluntários, sob a coordenação da juíza titular da Vara, Rubilene Silva Rosário, realizará a arrecadação, a organização dos brinquedos e lanches, assim como a distribuição nos espaços de acolhimento.