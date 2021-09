Caminhoneiros seguem protestando em apenas dois pontos no Pará, saiba onde

Após ocuparem oito pontos, em quatro rodovias federais do Pará, apenas dois pontos de manifestações de caminhoneiros seguem ativos nesta sexta-feira (10). Todos os demais foram desmobilizados. Na BR-316, na Grande Belém, não há mais atos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue acompanhando os atos. Não há mobilizações nas rodovias estaduais.

Os bloqueios promovidos por caminhoneiros seguem na BR-010, nos quilômetros 165 (Paragominas) e 272 (Mãe do Rio). A BR-155, no km 342, região de Marabá, foi desobstruída totalmente por volta das 8h. A passagem de veículos não é impedida como protesto. Porém, veículos de carga não podem seguir, a menos que tenham produtos perecíveis ou carga viva.

"Negociamos até por volta das 3h da manhã de hoje com os manifestantes que interditam em Mãe do Rio e Paragominas, porém, não conseguimos chegar a um acordo para o encerramento do bloqueio. Eles pretendem manter a interdição por 72 horas e reivindicam voto auditável e diminuição do ICMS dos combustíveis", informou o Núcleo de Comunicação da PRF por nota.