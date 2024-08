Caminhão carregado com 18 toneladas de tomate tomba na João Paulo II

Um caminhão carregado com 18 mil quilos de tomate tombou na avenida João Paulo II, no bairro da Guanabara, próximo à divisa entre Belém e Ananindeua, na tarde desta quarta-feira (14). Segundo o motorista, a mola do caminhão quebrou, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo ao realizar uma curva fechada no sentido do bairro do Curió-Utinga. O caminhão seguia em direção às Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) no momento do acidente.

O acidente ocorreu por volta das 17h30 e foi testemunhado por moradores da área. “Isso ocorreu por volta de umas cinco e meia da tarde. Eu moro a​qui perto. Estava em casa quando deu um estrondo muito forte. Quando vi, era o caminhão virado. Eu vim aqui buscar um pouquinho. Vou fazer todo tipo de receita que levar tomate”, relatou uma moradora, que, como muitos outros, aproveitou para recolher parte da carga que ficou espalhada pela pista.

Apesar do susto, o motorista do caminhão sofreu apenas um pequeno baque na cabeça e na perna, permanecendo no local sem necessidade de atendimento médico imediato. Ele informou que a carga de tomates, que estava organizada em caixas, é coberta por seguro.

O tombamento causou lentidão no trânsito da avenida, com apenas uma faixa da via liberada para os veículos. O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) enviou agentes de fiscalização ao local para organizar o fluxo e minimizar os transtornos. Até o fechamento desta edição, o caminhão ainda não havia sido removido da via.