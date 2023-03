Cametá: Governo inicia atendimento a famílias atingidas pelas chuvas

As famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas registradas na madrugada da última segunda-feira (27), em Cametá, nordeste paraense, começaram a receber atendimento do Governo do Pará nesta quarta-feira (29). Emissão de documentos, ofertado pelo TerPaz, e cadastro para o programa “Sua Casa” foram os serviços mais procurados neste primeiro dia. As ações fazem parte do pacote de ações humanitárias anunciado pelo governador Helder Barbalho.

Além dos documentos, o Governo do Estado também viabiliza a entrega de cestas de assistência para as quatro mil pessoas ati​​ngidas. A entrega começou nesta quarta-feira e é realizada de casa em casa pela Defesa Civil Estadual, a partir do cadastro previamente realizado nas escolas do município.

VEJA MAIS

A dona de casa Rafaela Carolina Nascimento, 27 anos, foi uma das contempladas com as ações desta quarta. “A chuva alagou tanto minha casa que parecia um igarapé no chão. Por ser de madeira, não tenho como recuperar”, lamenta a jovem. Ela foi beneficiada pelo programa “Sua Casa”, da Companhia de Habitação do Pará (Cohab).

De acordo com Luís André Guedes, presidente da Cohab, o cadastro dos moradores ocorre enquanto as equipes realizam a vistoria das áreas afetadas. “Esse procedimento é importante porque assim estamos garantindo que o atendimento seja realizado o mais rápido possível. A ação integrada com outros órgãos é fundamental nesse momento. Algumas famílias perderam documentos importantes que são necessários para inscrição, mas o Estado também trouxe esses serviços para viabilizar. Com isso, vamos atender as famílias com o suporte na reconstrução das casas atingidas”, informa.

Tanto o processo de vistoria dos imóveis quanto o cadastramento das famílias estão sendo realizados com apoio da Secretaria de Assistência do município. O objetivo é identificar os moradores que se enquadram nos critérios técnicos do “Sua Casa” e acelerar o processo para a emissão de cheques da política habitacional. O programa garante apoio de até 21 mil reais, pagos em duas parcelas. O recurso serve de auxilio exclusivo para aquisição de material de construção e para pagamento da mão de obra contratada para o serviço.

Documentos

Segundo o coordenador da ação da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) em Cametá, Ari Maia, além das senhas para emissão de RG, a equipe da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) que trabalha no serviço também providencia novas certidões de nascimento, de casamento e de óbito, conforme a necessidade. “Para este serviço não há senha, pois a Seaster atua em parceria com os cartórios. Então, a pessoa vem até aqui, apresenta a certidão que precisa ser trocada e a Seaster encaminha para o cartório onde a certidão foi emitida. O documento fica pronto em cerca de cinco dias”, explica Maia.

Serviço:

A carreta do TerPaz Itinerante permanece em Cametá até o próximo sábado (1º). As senhas para emissão de RG são distribuídas de 8h às 13h. Já para as novas certidões, os interessados podem se dirigir ao local de 8h às 17h. Todos os serviços são gratuitos. A carreta do TerPaz está localizada na Estação Cidadania, no Bairro Novo, em Cametá.