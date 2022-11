Calma e estratégia são diferenciais para bom desempenho no Enem

A realização do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 13, e no próximo, dia 20, está no foco de atenção de muitos estudantes em todo o Brasil. No Pará, são mais de 200 mil candidatos inscritos visando conquistar uma vaga nas universidades públicas do estado.

A grande concorrência pode preocupar alguns alunos, mas para professores com experiência na preparação para processos seletivos é preciso não perder de vista a calma e a abordagem estratégica.

Para o professor de Física Fabrício Alves, é necessário manter a calma e saber lidar com o tempo. Por isso, priorizar a resolução de questões mais fáceis logo no início auxilia no desempenho do aluno. "A gente sabe que a prova do Enem é estratégica, você está brigando contra o tempo e como são muitos itens, faça logo aquilo que você domina e tem conhecimento e volta depois às mais difíceis com mais calma", orienta.

Da mesma forma, o professor Diego Maia, que coordena as Ações Enem da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), diz que a organização é chave para ter um melhor aproveitamento nos dois dias de exame. "É fundamental iniciar com a redação, visto que você está com a mente limpa e, principalmente, porque vale mil pontos. Depois disso, comece a pensar nos itens mais fáceis, que são aqueles com gráficos, imagens, tabelas, mapas, focar nesses e, em seguida, os de maior complexidade", explica.

Já a professora de Língua Portuguesa e Redação dá um exemplo prático sobre a elaboração da dissertação. "Eu sempre digo aos meus alunos que é preciso observar o tema, analisar as palavras-chaves e, a partir disso, montar quais são os eixos temáticos possíveis para comentar a redação. Com isso em mãos, os candidatos vão pensar no repertório sociocultural, para que enfim possam desenvolver seus argumentos. Por isso, costumamos dizer que os repertórios culturais estão bastante atrelados às ações do Estado, e é o que posso deixar como dica principal, porque são questões constantemente abordadas pelo Enem", pontua a docente, que ressalta ainda a importância da atenção para a forma do texto.

De acordo com Diego Maia, essas orientações são parte das lições promovidas pelo programa “Enem Pará” e que vem contribuindo para que mais estudantes oriundos da rede pública de ensino sejam aprovados nos vestibulares. Segundo a Seduc, a Universidade Federal do Pará (UFPA) já possui 58% das vagas ocupadas por alunos da rede pública, enquanto na Universidade do Estado do Pará (UEPA) e na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), a porcentagem é de 62% e 90%, respectivamente.