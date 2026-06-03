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BRT Metropolitano não terá passagem gratuita no feriado de Corpus Christi; veja como fica o serviço

Passagem seguirá em R$ 4,60 nesta quinta-feira (4), mesmo com o feriado em Belém e Ananindeua

Hannah Franco
fonte

BRT Metropolitano mantém tarifa de R$ 4,60 durante o feriado de Corpus Christi (Alexandre Costa / Ag. Pará)

Quem utiliza o BRT Metropolitano na Grande Belém deve ficar atento. Apesar do feriado de Corpus Christi celebrado nesta quinta-feira (4) em Belém e Ananindeua, o sistema funcionará com cobrança normal da tarifa, sem gratuidade para os passageiros.

A informação foi confirmada pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon). A operação de tarifa zero no Sistema Integrado de Transporte (SIT/BRT) está prevista apenas para domingos e feriados nacionais ou estaduais, não se aplicando aos feriados municipais.

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Dessa forma, os usuários do BRT Metropolitano pagarão normalmente a passagem de R$ 4,60 nesta quinta-feira. Estudantes com direito ao benefício continuarão pagando meia-passagem, no valor de R$ 2,30.

Segundo a Arcon, a gratuidade será oferecida apenas no próximo domingo (7), quando o transporte metropolitano voltará a operar com tarifa zero para toda a população. A orientação é importante porque muitas pessoas associam automaticamente o feriado de Corpus Christi à suspensão da cobrança da passagem.

Como fica o atendimento do cartão Pra Já?

Os usuários que precisarem emitir ou resolver pendências relacionadas ao cartão Pra Já também devem ficar atentos às alterações no funcionamento dos postos de atendimento.

Na quinta-feira (4), não haverá atendimento nos postos localizados nos terminais de integração de Ananindeua e Marituba. Os serviços serão retomados normalmente na sexta-feira (5), das 8h às 17h.

Já no sábado (6), o funcionamento ocorrerá em horário reduzido, das 8h às 12h.

Estações Cidadania terão expediente alterado

As Estações Cidadania localizadas em São Brás, no Shopping Metrópole e no Shopping Pátio Belém também terão alterações no atendimento. Conforme estabelece o Decreto Estadual nº 5.122/2025, o expediente será facultativo na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5).

Como esses espaços não funcionam aos sábados, o atendimento ao público será retomado apenas na próxima segunda-feira (8).

Quando o transporte é gratuito?

Atualmente, o transporte público metropolitano, incluindo o BRT Metropolitano e os ônibus urbanos da Grande Belém, oferece tarifa zero para todos os usuários aos domingos e em feriados nacionais e estaduais.

Nos demais dias, a tarifa regular permanece em R$ 4,60, com o benefício da meia-passagem para estudantes devidamente cadastrados.

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