Breves recebe a primeira Usina da Paz na Ilha do Marajó

A construção da primeira Usina da Paz, na ilha do Marajó, foi anunciada no município de Breves.Com uma população superior a 100 mil habitantes, a cidade de Breves é a maior do arquipélago e foi a escolhida para o receber o projeto do estado que é referência nacional de promoção de cidadania e inclusão social.

Com a UsiPaz de Breves, o Pará tem agora nove complexos multifuncionais em funcionamento e outros 17 em construção. Números que devem aumentar nos próximos dias, com a construção de uma Usina da Paz em Portel, também na Ilha do Marajó, como anunciado pelo governador Helder Barbalho.

Em Breves, a construção será realizada em parceria com a prefeitura do município, responsável pela doação do terreno para a obra; e com aporte financeiro da mineradora Vale, a partir de termo de cooperação que garante o destino dos royalties da exploração do minério paraense para a execução do complexo.

Agente comunitária de saúde no município, Ivete Fona conhece de perto a realidade local e acredita no potencial de transformação da Usina da Paz. “Eu trabalho em prol da comunidade e a cidade de Breves estava realmente precisando de um grande benefício como a Usina da Paz”, relata a profissional que é vizinha do terreno onde será construído o complexo multifuncional que é parte integrante do Programa TerPaz, criado pelo governo estadual como estratégia de ocupação de áreas periféricas e atendimento de populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica.



Atualmente, cada Usina da Paz em funcionamento oferta mais de 70 serviços gratuitos realizados por 36 órgãos do governo em parceria com prefeituras municipais e outras instituições, nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, consultoria jurídica, emissão de documentos, capacitações e cursos profissionalizantes.

Benefícios

Ainda em Breves, o governador Helder Barbalho fez a entrega de aproximadamente R$ 3 milhões em cheques do Programa “Sua Casa”, contemplando para 400 famílias locais; 60 certificados de conclusão em cursos “Programa Qualifica Pará”; R$ 150 mil em créditos do Programa CredCidadão; e a assinatura de um convênio com a prefeitura municipal, no valor de R$ 11 milhões para asfaltamento de mais 6k de vias urbanas.

Segurança pública

Além de Breves, o município de Anajás, também na Ilha de Marajó, foi mais beneficiado com o anúncio e entrega de melhorias por parte do Governo do Estado. Entre elas, a nova Delegacia de Polícia Civil e a assinatura da Ordem de Serviço para construção de uma nova Agência Transfusional, beneficiando mais de 28 mil habitantes que residem no município marajoara.

Para a nova delegacia de Anajás, o investimento foi superior a R$ 1 milhão. Os valores são provenientes do Fundo de Investimento de Segurança Pública (Fisp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e integram uma série de valores aplicados na melhoria de delegacias localizadas em municípios da Ilha de Marajó, entre elas as unidades de de Curralinho, Muaná, Salvaterra e Afuá.