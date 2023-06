Governo autoriza obras da Usina da Paz e entrega investimentos em segurança e habitação

Será construída em Capanema, município do nordeste paraense, a 19ª Usina da Paz do Pará. A Ordem de Serviço que autoriza o início das obras foi assinada na manhã desta quarta-feira (31), durante extensa agenda do governador Helder Barbalho (MDB).

“Esse é o maior e o mais importante programa de cidadania do Brasil. Eu festejo que chegou o momento de construir a Usina da Paz no município de Capanema. É uma demonstração da atenção do Governo do Pará, em parceria com os municípios. Acima de tudo, é a certeza de que cuidando das famílias e dando oportunidade, nós estamos atendendo a quem mais precisa, reduzindo a criminalidade e gerando oportunidades para nossa população”, enfatizou o chefe do Executivo estadual, acompanhado da vice-governadora, Hana Ghassan (MDB); do prefeito de Capanema, Francisco Freitas Neto (Chico Neto - MDB), e de autoridades estaduais, municipais e representantes da comunidade.

Localizada em um ponto estratégico da sede municipal, a Usina da Paz visa atender não apenas a população de Capanema, mas também de municípios próximos. Serão oferecidos mais de 70 serviços intersetoriais, envolvendo secretarias estaduais e órgãos parceiros. Dentre os serviços disponibilizados destacam-se atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes.

A UsiPaz em Capanema será construída pela empresa Vale, em uma área do Residencial Jardim América, na Rua 10, Quadra 32 (Loteamento Valle), no bairro São Pedro São Paulo. A escolha do local visa garantir que o complexo seja facilmente acessível e atenda também às necessidades da população do entorno.

Segurança e qualificação

A agenda de trabalho inclui ainda a entrega de 17 coletes balísticos para o órgão municipal de trânsito. O repasse faz parte da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública (Peosp), que já beneficiou 23 municípios desde o ano passado. “Vai dar mais segurança para nossos servidores que estão no dia a dia do trânsito, com a chegada desses coletes. Agradeço ao governador Helder em nome do povo de Capanema pelos investimentos que foram entregues hoje”, disse o prefeito Chico Neto.

Mais 20 alunos do Programa Qualifica Pará concluíram o curso de Agente de Portaria, também em Capanema, e tiveram os certificados entregues pelo governador. Uma das concluintes, a doméstica Daele Santos, contou que teve “a oportunidade de fazer o curso e ganhar uma qualificação. Muita gente não tem como pagar o curso. Então, quando vem essa possibilidade pra cá, a gente faz de tudo pra aproveitar e se qualificar".

Moradia

Mais de 120 famílias de Capanema também receberam a segunda parcela dos recursos do programa habitacional "Sua Casa", do governo do Estado, representando um investimento superior a R$ 878 mil.

Maria de Fátima Oliveira é uma das moradoras contempladas com a primeira etapa dos recursos do Programa. Após a construção e a prestação de contas, ela teve acesso à segunda etapa para concluir a obra. “Eu vim para receber a segunda parcela. Já estou no ponto de botar a lajota, graças ao governo, que me entregou a primeira parcela. A minha casa era de barro; agora, já está no cimento. Eu não tinha condições de fazer isso sozinha. Estou feliz porque hoje em dia eu estou na minha casa”, declarou.

O Programa “Sua Casa”, que já beneficiou quase 200 mil paraenses, tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e pagamento dos trabalhadores empregados nas obras de construção, reconstrução e ampliação de imóveis de famílias em situação de vulnerabilidade social. O valor concedido é de até R$ 21 mil.