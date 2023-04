Governo do Estado entrega recursos do Programa Sua Casa em Marituba

O governador Helder Barbalho entregou neste domingo (23), em Marituba, na região metropolitana de Belém, 434 cheques do Programa Sua Casa, que concede até R$ 21 mil para a construção, reconstrução e ampliação de moradias. O investimento, feito por meio da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), foi superior a R$ 3,3 milhões.

“Venho dar parabéns a Marituba, que completou seus 29 anos com a entrega desse benefício à população, principalmente as mulheres daqui. Hoje entregamos também 50 créditos para micro e pequenas empreendedoras iniciarem os seus negócios. Essa é uma ação muito bacana, realizada pelo programa Entre Elas, do ParáPaz. Parte das entregas da Cohab feitas hoje também são para as mulheres”, contou Helder Barbalho.

A dona de casa Joyce da Silva conta que vai realizar o sonho da família ao ser contemplada. “A minha filha tem microcefalia e eu vou poder construir o quarto dela. Esse era o meu maior desejo. Digo para todos acreditarem”, festejou.

Mulheres recebem linha de crédito

Além desse benefício, 50 mulheres do município receberam ordens bancárias do Credicidadão, linha de crédito de apoio e fomento aos microempreendedores, um investimento para priorizar à geração de renda das famílias.

Durante a agenda, o chefe do executivo paraense assinou ainda a Ordem de Serviço (O.S) para a reconstrução do prédio-sede da Câmara Municipal de Marituba e entregou a agência transfuncional do Hemocentro do Pará (Hemopa). Helder Barbalho frisou ainda que o pacote de ações para a cidade faz parte dos investimentos estratégicos para o desenvolvimento social no Estado.

“Hoje nós estamos iniciando a obra de ampliação da câmara municipal, para dar melhores condições tanto para os servidores que trabalham na administração pública como para a população, que terá mais comodidade quando precisar ir até o local cobrar as demandas que são importantes”, explicou

O governador destacou, ainda, a importância da entrega da agência transfuncional, que vai potencializar a distribuição de bolsas de sangue a pacientes assistidos pela rede hospitalar pública e privada do Pará. Além do governador do Pará, a entrega da agência contou com a presença da vice-governadora, Hanna Ghassan Tuma; do presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra; da prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, vereadores e outras autoridades.

Previsão de 120 transfusões por mês

A agência transfusional oferece 169 leitos e tem capacidade para fazer até 120 transfusões por mês, viabilizando o armazenamento e distribuição de bolsas de sangue para auxiliar no atendimento de pacientes. A ação integra o projeto de descentralização do serviço transfusional na hemorrede paraense. Entre 2019 e 2022, foram entregues as Agências Transfusionais do Hospital Municipal de Uruará, Hospital Municipal de Jacareacanga, Hospital Municipal de Santarém, Hospital Materno-Infantil de Marabá, Hospital Regional Público de Itaituba, Hospital Geral de Altamira, Hospital Estadual Público Galileu, Hospital Regional Abelardo Santos, Hospital Municipal Silas Freitas (em Mãe do Rio) e do Hospital Regional de Castanhal.

A unidade recebeu o nome de Ruth Pantoja, enfermeira do Hemopa que faleceu de covid-16. Familiares da servidora participaram da homenagem. "A Ruth era incansável, amava seu trabalho no Hemopa, onde dedicou 35 anos de atuação profissional. A nossa família está muito feliz e com muito orgulho dela, é uma justa homenagem", destacou a irmã de Ruth, Sônia Pantoja.

A nova estrutura beneficiará os municípios que mais encaminham pacientes para a rede de saúde de Marituba, como Acará, Ananindeua, Benevides, Santa Isabel e Santa Bárbara.