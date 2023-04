Helder Barbalho representou o Pará no Lide Brazil Conference London

O governador Helder Barbalho representou o Estado do Pará e o Consórcio de Governadores da Amazônia no Lide Brazil Conference London, que ocorreu na última quinta e sexta-feira, 20 e 21, em Londres, na Inglaterra. O evento reuniu políticos, empresários e investidores brasileiros e britânicos para discutir oportunidades e desafios no Brasil. Helder liderou um painel, intitulado “Meio Ambiente: o novo posicionamento do Brasil”, que ocorreu na quinta-feira, e apresentou as ações que o Pará está desenvolvendo para preservação e regeneração do bioma amazônico.

Entre outras questões, o governador defendeu a bioeconomia como importante eixo para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. “Dentro do Plano de Bioeconomia do Estado do Pará, construído a partir da escuta dos povos tradicionais e ancestralidades, apresentado na última COP no Egito, identificamos, a partir de 43 tipos de produtos, a alavancagem de US$ 120 bilhões de dólares em negócios", frisou. Ele lembrou que a população da Amazônia, hoje, chega a quase 30 milhões de pessoas, que precisam de trabalho e renda.

Helder destaca importância da conservação das áreas preservadas de forma eficiente

O chefe do Executivo estadual também reforçou a importância da conservação das áreas preservadas de forma eficiente, com reversão de benefícios sociais e econômicos para as comunidades do entorno, valorizando a floresta viva e em pé.

O governador do Pará cobrou do Congresso Nacional a regulamentação, de forma urgente, do marco do crédito de carbono. Para ele, a partir disso, o Brasil deverá potencializar a conservação da biodiversidade no País. Durante o evento, ele informou que, ainda neste ano, o Pará deverá abrir concorrência para concessão de pelo menos três áreas públicas estaduais, com objetivo de conservação e comercialização de créditos de carbono. Juntas, as áreas contém cerca de 4,2 milhões de hectares de floresta.

Durante o encontro, Helder Barbalho falou de alguns desafios do Estado, como o combate ao desmatamento, e destacou as potencialidades do Pará, que hoje detém o segundo maior rebanho bovino do Brasil e também é líder em diversas atividades na agricultura, como açaí, cacau e dendê, além de ser a principal província minerária do Brasil.

O gestor estadual ainda participou do painel “Fatores de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil: Perspectiva de Ambiente de Negócios e Confiança de Investidores”, no qual foi um dos debatedores, ao lado de políticos brasileiros e britânicos.

Além do paraense, o evento contou com a participação de outros governadores, além dos ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. O senador Rodrigo Pacheco (presidente do Congresso Nacional) e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também estiveram presentes. Cerca de 300 empresários e investidores participaram das discussões.

O Lide Brazil Conference discute as oportunidades do Brasil em diferentes lugares do mundo. Os debates perpassam por temas como meio ambiente, desenvolvimento econômico e social, além das perspectivas de ambiente de negócio e confiança de investidores.

VEJA MAIS: