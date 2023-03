Programa Qualifica Pará completa um ano com mais de 25 mil alunos capacitados para o mercado

O programa Qualifica Pará completa um ano de atividades nesta quinta-feira (16), tendo percorrido todos os 144 municípios paraenses e formado mais de 25 mil alunos. O objetivo da iniciativa, coordenada pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), é promover cursos profissionalizantes e oferecer linhas de microcrédito, que giram entre R$ 500 e R$ 5 mil, gerenciadas pelo Banco do Estado do Pará (Banpará), para incentivar o empreendedorismo no estado.

Entre as áreas em destaque no programa estão serviços e comércio, que oferecem cursos como mecânica de motos, manutenção de celular, cuidador de idosos, pintor de obras, tratamento de leite e outros laticínios, além de culinária e estética.

Programa investiu cerca de R$ 56 milhões

O programa já investiu cerca de R$ 56 milhões e transformou a vida de muitos paraenses, como é o caso de Antônio Marcos dos Anjos, morador de Castanhal, no nordeste paraense, que conseguiu um emprego logo após concluir o curso de mecânica de motos e, com os conhecimentos adquiridos, abriu sua própria oficina junto com a esposa. “Essa foi a primeira porta que o curso abriu para mim, porque tinha o diferencial da qualificação. Com a experiência e conhecimentos adquiridos, me senti pronto para abrir a minha própria oficina, junto com a minha esposa”, disse Antônio.

O programa é visto como a maior iniciativa estadual de qualificação profissional e tem como objetivo impulsionar o conhecimento, informação e qualificação, proporcionando acesso à renda e oportunidades de sustento, especialmente para os mais vulneráveis. "Esses resultados são fruto do trabalho, da sensibilidade e do compromisso da atual gestão estadual junto à juventude paraense", ressalta Inocêncio Gasparim, titular da Seaster.