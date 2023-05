População de Bragança será beneficiada com unidade da UsiPaz

O Governo do Estado anunciou que em 2023 uma das metas da gestão é expandir as Usinas da Paz para toda a Região Metropolitana de Belém e também para o interior. O próximo município a ser contemplado com a implantação de uma UsiPaz é Bragança, na região do salgado. A ordem de serviço para a construção da nova unidade será assinada pelo governador Helder Barbalho.

Com uma população estimada em cerca de 130 mil habitantes, Bragança é conhecida pelas tradições culturais e pela culinária, que a tornam um dos lugares mais atraentes do estado.

Usinas da Paz

As Usinas da Paz ofertam diversos serviços à população, especialmente a mais vulnerável, por meio de capacitações e outras atividades. Assim como nas demais unidades, a UsiPaz Bragança vai disponibilizar todos os benefícios já conhecidos, como o “Cred Cidadão”, cedido aos microempreendedores, e acesso ao programa “Sua Casa”, que garante cidadania e moradia digna.