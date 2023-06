Ação com atividades lúdicas leva orientações sobre abuso sexual infantil neste sábado, em Ananindeua

Com o objetivo de alertar sobre a violência sexual infanto-juvenil, uma ação promovida pelo projeto social Futuro Brilhante será realizada neste sábado (24). Será das 9h30 às 11h30, na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua. Durante a ação, cerca de 50 crianças de 6 a 9 anos de idade já inscritas, além de 30 adultos, participarão de uma série de atividades que visam educar sobre a prevenção contra abusos de forma simples e lúdica.

Música, jogos de tabuleiro e pintura serão alguns dos exercícios que serão disponibilizados às crianças no encontro, que tem foco na chamada “educação protetiva”. Por meio dessas atividades lúdicas, a equipe do projeto ensinará os pequenos a se prevenir contra possíveis agressores ou abusadores por meio dos limites corporais. É nesse momento que eles aprendem sobre toques bons e ruins, ou seja, em que situações os adultos podem ter contatos físicos com as crianças.

De forma simultânea, os pais e responsáveis participam de uma roda de conversa para aprender sobre o tema por meio da discussão de casos hipotéticos, e são convidados a refletir sobre o que fazer para evitar a ocorrência dessas situações e como agir depois que acontecem. Ao final do encontro, as crianças recebem um kit de material escolar como forma de estimular sua permanência no ambiente formal de ensino. Também são feitas as dinâmicas “Semáforo do toque” e “Trilha da proteção”, explicadas abaixo.

Projeto voluntário

O projeto social Futuro Brilhante tem natureza voluntária, reunindo profissionais e estudantes de nível superior com o objetivo de disseminar informações para a prevenção de crimes de natureza sexual contra crianças e adolescentes. Essa atividade é apenas uma de várias ações de prevenção que o grupo realiza de maneira permanente, focadas em proteger crianças de abusadores.

O coordenador do grupo e mestre em segurança pública, Diego Martins, conta que o maior objetivo é trabalhar limites corporais, autoproteção e rede de segurança junto a essas crianças. “Que os adultos, ao participarem da roda de conversa, conheçam como costumam agir os abusadores e passem a adotar novas estratégias de cuidado para que as crianças permaneçam seguras e livres de violência. Como a maioria dos crimes sexuais ocorre dentro da casa da própria vítima e os familiares costumam ser os autores de tais atos, é fundamental realizarmos atividades de conscientização dessa natureza”, ressaltou.

Serviço

Ação de prevenção contra crimes sexuais contra crianças e adolescentes

Data: 24/06 (sábado)

Horário: das 9h30 às 11h30

Local: na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua