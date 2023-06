Em Belém, Ministro Flávio Dino lança programa nacional de segurança pública nesta quarta

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, visita Belém nesta quarta-feira (07), para participar do lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), do governo federal. Ele é o titular da pasta responsável pela execução do Pronasci 2. O lançamento será a partir das 13h, na Usina da Paz da Cabanagem. Também estão confirmadas as presenças do governador do Estado, Helder Barbalho, e do secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Durante a programação serão entregues equipamentos essenciais de uso diário e anunciados serviços para o fortalecimento da Segurança Pública paraense, adquiridos por meio de parceria entre os governos federal e estadual, um investimento de R$ 2 milhões; e haverá, ainda, a assinatura do Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica para implantação da Casa da Mulher Brasileira, na capital paraense.

As entregas são referentes à contrapartida da União aos estados, em razão da cessão de servidores estaduais em auxílio à Força Nacional de Segurança Pública, e também se referem a doações decorrentes de programas do governo federal.

A Polícia Militar do Estado do Pará (PM-PA) receberá 83 pistolas da beretta, 20 pistolas taurus 840, 332 carregadores beretta, 230 unidades de adaptadores para coldre, 30 bastões (Tonfa), 200 chapéus de selva, um colar para cão, dois comedores, uma comedeira e um guia de couro, além de 40 maiôs e 235 fardas rurais.

A Polícia Judiciária do Estado (PCPA) receberá 12 pistolas, 48 carregadores beretta Apx 9MM e dois drones. A Polícia Científica (PCE) receberá duas pistolas beretta APX 9MM e oito carregadores beretta.

As Polícias Militar e Civil receberão seis veículos cada para o aparelhamento do serviço da Patrulha Maria da Penha e Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher no estado.



Os investimentos visam garantir a proteção e defesa dos agentes de segurança pública, e ainda ações qualificadas em prol da população por meio de ações ostensivas e repressivas, realizadas conforme atribuição de cada força. Também de forma integrada coibir práticas criminosas e contribuir na redução dos crimes violentos letais intencionais e crimes contra as mulheres em todas as regiões do Pará.