Primeira Usina da Paz do Baixo Tocantins será construída em Cametá

Cametá foi o município da região Baixo Tocantins escolhido para receber a construção de uma unidade do projeto Usina da Paz, do governo do estado. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada pelo prefeito Victor Cassiano e o governador Helder Barbalho, no mês de maio, com a presença do secretário de estado da Cidadania, Igor Normando; vice-governadora Hanna Ghassan; deputados estaduais e federais e demais autoridades municipais.

Na oportunidade, o secretário Igor Normando, falou da satisfação em poder anunciar a Usina da Paz como o maior equipamento de inclusão social do Brasil. “Isso tudo é fruto de muito trabalho e empenho do prefeito, governador e suas equipes e nos enche de orgulho”, afirmou.

“Estou muito feliz em participar da construção deste projeto Usina da Paz que veio para cuidar de toda a família com serviços diversificados que atendem todas as idades”, declarou a vice-governadora, Hanna Ghassan.

Na oportunidade, o prefeito Victor Cassiano agradeceu a parceria com o governo do estado que tem garantido muitos benefícios para o município.

“Não temos dúvida que Helder é o governador que mais fez por este município. Obrigado por priorizar a construção da Usina da Paz em Cametá com serviços que vão mudar a realidade da nossa população”, ressaltou.

Usina da Paz

A Usina da Paz é um projeto integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz, elaborado pelo governo do Pará e coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a iniciativa privada.

São mais de 80 serviços gratuitos disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do estado, como espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também existem espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.