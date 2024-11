Breves celebra 174 anos com extensa programação cultural e entrega de obras importantes

A cidade de Breves, localizada na ilha do Marajó, inicia nesta quinta-feira (28/11) as comemorações pelos seus 174 anos, que seguem até domingo (1º/5), sendo o sábado (30/11) a data oficial do aniversário da cidade. A programação, marcada por uma série de atividades culturais, musicais, cívicas e por entregas de obras públicas importantes para o município, promete atrair um público de aproximadamente 40 mil pessoas.

Entre os destaques estão shows de artistas locais e nacionais, o tradicional Concurso Miss Breves e a Feira do Livro. A secretária de Cultura de Breves, Josiele Melo, destaca que esta edição tem uma programação especial, com apoio de instituições como Sebrae, Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Banpará, Aspeb e da deputada Andréia Xarão.

“O evento irá proporcionar um aumento de renda para a população, através do empreendedorismo e do turismo local, promovendo o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Além disso, obras importantes estão sendo entregues, como a Arena Marajó, inaugurada no dia 25 de novembro, e o novo prédio do Instituto de Previdência do Município de Breves (IPMB), que será entregue nesta sexta-feira (29)”, detalhou a secretária.

A programação cultural começa com a Feira do Livro e apresentações de Alcione Oliveira, DJ Mid House, Luiz Guilherme, Kazinha dos Teclados e DJ Daka. Na sexta-feira (29), o Concurso Miss Breves 2024 promete agitar o município, seguido de shows com Markinho Duran, DJ Andrey Gama e a dupla Rudson e Rael.

No sábado (30), dia oficial do aniversário, a festa ganha ainda mais brilho com artistas como DJ Rey Delas, Patrick Lima, Sinara Costa, Letícia Auolly e MC Dourado. Para encerrar os festejos, no domingo (1º), estão confirmados o DJ Mayke Eletrizante, Maike Balieiro, Banda Mizerê e o cantor nacional Henry Freitas.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (28/11)

• Feira do Livro

• Shows com:

• Alcione Oliveira

• DJ Mid House

• Luiz Guilherme

• Kazinha dos Teclados

• DJ Daka

Sexta-feira (29/11)

• Concurso Miss Breves 2024

• Shows com:

• Markinho Duran

• DJ Andrey Gama

• Rudson e Rael

Sábado (30/11)

• Shows com:

• DJ Rey Delas

• Patrick Lima

• Sinara Costa

• Letícia Auolly

• MC Dourado

Domingo (01/12)

• Shows com:

• DJ Mayke Eletrizante

• Maike Balieiro

• Banda Mizerê

• Cantor nacional Henry Freitas

Serviço:

• Data: 28 de novembro a 1º de dezembro

• Local: Cidade de Breves, ilha do Marajó

• Atividades: Feira do Livro, Concurso Miss Breves, shows musicais e inauguração de obras públicas

• Entrada: Gratuita